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陸稱兩岸中秋包機「看得到、吃不到」我民航局：申請日期不在節慶期間

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大陸國台辦今表示，大陸民航局受理東方航空公司關於西安至桃園的包機申請，但台灣民航主管部門已拒絕本次包機申請。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦今表示，大陸民航局受理東方航空公司關於西安至桃園的包機申請，但台灣民航主管部門已拒絕本次包機申請。記者陳宥菘／攝影

大陸國台辦今表示，大陸民航局受理東方航空公司關於西安至桃園的包機申請，但台灣民航主管部門已拒絕本次包機申請，批評民進黨當局聲稱已開放的包機點，是「看得到、吃不到」；對此，我民航局表示，申請飛航日期不屬於得申請飛航包機的節慶期間，已請業者再釐清。

商總理事長許舒博日前透露已與陸委會主委邱垂正協商，朝「先包機、後直航」方向推動。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，大陸民航局受理了東方航空公司關於西安至桃園的包機申請，但據了解，台民航主管部門以不在節日包機範圍內為由，已拒絕本次包機申請

朱鳳蓮批評，這再次證明民進黨當局一直聲稱已開放的所謂包機點，申請條件苛刻，民眾和業者「看得到、摸不著，更吃不到」。

民航局表示，中國東方航空申請115年8月21日西安-桃園-西安包機，由於其飛航日期未屬於得申請飛航包機的節慶期間規範（清明節、端午節及中秋節前後各7日，或春節前後各14日），已請東航就申請日期再釐清。

民航局 中秋 兩岸

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