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陸出入境新規引發擔憂 國台辦稱：為台胞赴陸營造更好法治環境

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
針對大陸9月15日將實施的「國務院關於出境入境管理的規定」，國台辦發言人朱鳳蓮19日稱，該規定「有利於維護兩岸民眾往來的合法權益，為台灣同胞來大陸營造更好的法治環境」。記者陳宥菘／攝影
針對大陸9月15日將實施的「國務院關於出境入境管理的規定」，國台辦發言人朱鳳蓮19日稱，該規定「有利於維護兩岸民眾往來的合法權益，為台灣同胞來大陸營造更好的法治環境」。記者陳宥菘／攝影

大陸9月15日將實施的「國務院關於出境入境管理的規定」，持有台胞證的台灣民眾是否適用，引發擔憂。大陸國台辦今天稱，該規定是為了維護國家主權、安全、發展利益，並稱該規定「有利於維護兩岸民眾往來的合法權益，為台灣同胞來大陸營造更好的法治環境」。

陸委會近日示警大陸這項出入境新規，指中共將持有台胞證的台灣民眾視為其公民，不排除將以該規定限制台灣人民進出中國大陸；規定增訂「出口管制」與「技術進出口管理」等限制出境條款下，在陸台商、台企幹部及科技業、半導體業從業人員都是可能遭恣意執法的高風險族群。

針對台灣民眾擔心該法可能對進出大陸造成風險，大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日上午在例行記者會上稱，台灣民眾來大陸完全不需要擔心有什麼風險，並接著指出，該「規定」是為了規範出境入境管理，保障出境入境人員的合法權益，「維護國家主權、安全、發展利益」。規定主要健全出境安全風險防範制度，明確出境入境申請事由應當真實、合法，規範出境入境中介服務等。

她並稱，該規定有利於維護兩岸民眾往來的合法權益，為台灣同胞來大陸營造更好的法治環境。廣大台灣同胞來大陸旅遊、探親、參訪、交流，一定會乘興而來，盡興而歸。

朱鳳蓮說，民進黨當局危言聳聽，用心險惡。他們不遺餘力禁限兩岸交流往來，千方百計阻擋兩岸同胞走親走近，打壓、恐嚇、造謠等手段花樣百出，陸委會更是衝在前面成為兩岸交流交往的「絆腳石」。

她提到，今年上半年台胞來大陸達到285萬人次、同比增長24.9%，暑期來大陸觀光、參訪的台灣同胞絡繹於途，都是對民進黨當局禁限阻撓最明確的回應。面對兩岸交流交往滾滾潮流，民進黨當局最害怕的是他們製造的信息繭房不斷被戳破、構建的虛假「台獨」敘事不斷被揭穿，所以才會如此地信口雌黃。

國台辦 法治 國務院

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