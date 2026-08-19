賴總統談年底選戰面臨中共壓力 國台辦：操弄「反中抗中」慣用伎倆

身兼民進黨主席的賴清德總統日前赴高雄輔選時說，這次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大壓力，非贏不可。大陸國台辦今天回擊稱，每逢台灣選舉，民進黨的慣用伎倆就是操弄「反中抗中」，誣稱「大陸介選」。

國台辦發言人朱鳳蓮19日上午在例行記者會上表示，每逢島內（台灣）選舉，民進黨的慣用伎倆就是操弄「反中抗中」，誣稱「大陸介選」。賴清德的邏輯似乎「只有民進黨贏得選舉，才沒有大陸介選的事；只要民進黨選舉輸了，就是大陸在介選」。

她並批評，「賴清德的做法更是卑鄙惡劣」，不遺餘力利用行政、司法等手段打擊、迫害在野力量，企圖在選舉中為民進黨謀取不正當利益。這種荒誕謬論和卑劣做法早已被越來越多台灣民眾戳破和唾棄。

另外，民眾黨新住民委員會前主委、陸配徐春鶯涉受中方指示，在台北市長與總統選舉時替黃珊珊、柯文哲站台造勢，共涉犯反滲透法等罪，一審合計應執行有期徒刑7年；內政部長劉世芳表示，撤銷徐春鶯台灣身份的公文正在簽辦中。

對此，朱鳳蓮回應，徐春鶯案近日才宣判，「民進黨政客」卻早在數月前就已公然宣稱要在其服刑結束後將其強制遣送出境。這充分說明，陸配被以所謂安全理由起訴，完全是民進黨當局「先射箭再畫靶」的司法迫害。「對充當台獨打手、幫凶迫害陸配的人，我們將依法終身追責，絕不寬貸。」

針對日前英國《經濟學人》刊文評論台灣政局，點名賴清德「固執」，朱則回應，「賴清德上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，傲慢專橫，濫權亂政，為實現『台獨專政』，無視島內民意民生，不斷挑起政治惡鬥，肆意打壓異己，製造『綠色恐怖』和『寒蟬效應』，加劇台灣社會內耗撕裂。賴『假民主、真獨裁』，早已惡名遠揚。」