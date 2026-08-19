徐春鶯依反滲透法被判7年 國台辦聲稱兩岸婚姻家庭應維權

陸配徐春鶯日前被依違反反滲透法等罪，一審被判處有期徒刑7年。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天說，陸方支持兩岸婚姻家庭「團結起來維護自身權益」。新北地方法院日前對判決表示，徐春鶯依境外敵對勢力指示介選，嚴重破壞台灣憲政危害主權，惡性非輕。

朱鳳蓮今天在國台辦例行記者會上聲稱，陸方堅決反對「以任何形式迫害」大陸配偶，並支持兩岸婚姻家庭「團結起來維護自身權益」。

新北地方法院合議庭11日針對徐春鶯案判決指出，徐春鶯與同案被告享有台灣民主法治安定生活與人權保障，卻不知嚴拒中共政黨、行政機關派遣人員，利用自身在中配群體的影響力，依境外敵對勢力指示積極支持特定候選人介入選舉，嚴重破壞憲政秩序，危害台灣主權，敗壞社會風氣，並破壞選舉制度公平性，惡性非輕。