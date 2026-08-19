批「看得到、吃不到」陸國台辦：民進黨拒絕西安—桃園包機申請

為爭取恢復兩岸更多直航航點，商總理事長許舒博日前透露已與陸委會主委邱垂正協商，朝「先包機、後直航」方向推動。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天透露，大陸民航局受理了東方航空公司關於西安至桃園的包機申請，但台灣民航主管部門以不在節日包機範圍內為由，「已拒絕本次包機申請」，批評民進黨當局聲稱已開放的包機點，是「看得到，吃不到」。

許舒博日前表示，中國東方航空已將西安、昆明包機需求送交民航局審查，目標在8月下旬啟動首班包機，目標趕在中秋節前讓台商直航返台，預估首班包機可搭載100多名旅客。

針對申請進展，朱鳳蓮19日上午在國台辦例行記者會上應詢表示，台灣有關方面和熱心人士為爭取恢復兩岸更多直航點四處奔走、呼籲，充分反映了兩岸同胞熱切期盼全面恢復兩岸空中客運直航正常化的共同心願。

朱鳳蓮稱，「大陸民航局受理了東方航空公司關於西安至桃園的包機申請。但據了解，台民航主管部門以不在節日包機範圍內為由，已拒絕本次包機申請」。她批評，這再次證明民進黨當局一直聲稱已開放的所謂「包機點」，申請條件苛刻，民眾和業者「看得到，摸不著，更吃不到」。

朱鳳蓮強調，民進黨當局應當正視兩岸空中客運直航的現實需求，順應民心，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，還兩岸同胞一條暢通、便捷、高效的空中之路。

目前台灣政府共開放兩岸15個定期航班航點，另開放13個包機航點（包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州），航空公司可於獲配航權額度內，於清明節、端午節、中秋節等節慶假日前後申請飛航包機。

今年4月「鄭習會」後，大陸方面宣布對台十項政策措施，當中包括「推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班」。