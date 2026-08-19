快訊

沙德爾颱風生成！朝琉球群島移動 關注下周距離台灣遠近程度

伊朗對荷莫茲控制力大減！川普曬圖爽稱「新美國領土」

低壓帶+低氣壓影響 中南部7縣市大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

批「看得到、吃不到」陸國台辦：民進黨拒絕西安—桃園包機申請

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，大陸民航局受理了東方航空公司關於西安至桃園的包機申請，但台灣民航主管部門以不在節日包機範圍內為由，「已拒絕本次包機申請」，批評民進黨當局聲稱已開放的包機點，是「看得到，吃不到」。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，大陸民航局受理了東方航空公司關於西安至桃園的包機申請，但台灣民航主管部門以不在節日包機範圍內為由，「已拒絕本次包機申請」，批評民進黨當局聲稱已開放的包機點，是「看得到，吃不到」。記者陳宥菘／攝影

為爭取恢復兩岸更多直航航點，商總理事長許舒博日前透露已與陸委會主委邱垂正協商，朝「先包機、後直航」方向推動。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天透露，大陸民航局受理了東方航空公司關於西安至桃園的包機申請，但台灣民航主管部門以不在節日包機範圍內為由，「已拒絕本次包機申請」，批評民進黨當局聲稱已開放的包機點，是「看得到，吃不到」。

許舒博日前表示，中國東方航空已將西安、昆明包機需求送交民航局審查，目標在8月下旬啟動首班包機，目標趕在中秋節前讓台商直航返台，預估首班包機可搭載100多名旅客。

針對申請進展，朱鳳蓮19日上午在國台辦例行記者會上應詢表示，台灣有關方面和熱心人士為爭取恢復兩岸更多直航點四處奔走、呼籲，充分反映了兩岸同胞熱切期盼全面恢復兩岸空中客運直航正常化的共同心願。

朱鳳蓮稱，「大陸民航局受理了東方航空公司關於西安至桃園的包機申請。但據了解，台民航主管部門以不在節日包機範圍內為由，已拒絕本次包機申請」。她批評，這再次證明民進黨當局一直聲稱已開放的所謂「包機點」，申請條件苛刻，民眾和業者「看得到，摸不著，更吃不到」。

朱鳳蓮強調，民進黨當局應當正視兩岸空中客運直航的現實需求，順應民心，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，還兩岸同胞一條暢通、便捷、高效的空中之路。

目前台灣政府共開放兩岸15個定期航班航點，另開放13個包機航點（包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州），航空公司可於獲配航權額度內，於清明節、端午節、中秋節等節慶假日前後申請飛航包機。

今年4月「鄭習會」後，大陸方面宣布對台十項政策措施，當中包括「推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班」。

國台辦 民進黨 桃園

延伸閱讀

國共青年交流平台 國民黨受邀24至28日赴上海出席

「給阿嬤的情書」一票難求 陸媒：放寬陸片赴台已是強烈民意

建立國共青年交流平台 陸國台辦宣布：24日起舉辦上海站活動

勞長洪申翰擬赴上海出席技能競賽？國台辦：按「一中原則」處理

相關新聞

勞長洪申翰擬赴上海出席技能競賽？國台辦：按「一中原則」處理

媒體報導，勞動部長洪申翰近日規畫於9月下旬前往上海，出席「第48屆國際技能競賽」，為我代表團選手打氣。大陸國台辦今天強硬回應稱，對於「台灣地區」有關人員參加賽事有關活動，將按照「一個中國原則」和有關諒解備忘錄的規定處理。

陸外交部：王毅今起至22日訪問南韓、印尼 將出席中印「2+2」會議

大陸外交部19日宣布，大陸外交部長王毅將於19日至22日訪問南韓、印尼，期間將與南韓外長趙顯會談，並在印尼出席中印尼外長防長「2＋2」對話機制第二次部長級會議。

賴總統談年底選戰面臨中共壓力 國台辦：操弄「反中抗中」慣用伎倆

身兼民進黨主席的賴清德總統日前赴高雄輔選時說，這次年底選舉的勝敗，將是中國對台策略有沒有成功的指標，高雄會承受很大壓力，非贏不可。大陸國台辦今天回擊稱，每逢台灣選舉，民進黨的慣用伎倆就是操弄「反中抗中」，誣稱「大陸介選」。

批「看得到、吃不到」陸國台辦：民進黨拒絕西安—桃園包機申請

為爭取恢復兩岸更多直航航點，商總理事長許舒博日前透露已與陸委會主委邱垂正協商，朝「先包機、後直航」方向推動。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天透露，大陸民航局受理了東方航空公司關於西安至桃園的包機申請，但台灣民航主管部門以不在節日包機範圍內為由，「已拒絕本次包機申請」，批評民進黨當局聲稱已開放的包機點，是「看得到，吃不到」。

建立國共青年交流平台 陸國台辦宣布：24日起舉辦上海站活動

4月鄭習會後，大陸發布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，其中包括建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日上午宣布，兩岸有關青年組織將在上海共同舉辦「同心同行——兩岸青年交流季」上海站活動，圍繞新興科技、中華文化、兩岸青年交流等主題展開交流。

春哥侃陸／數據冷冰冰現實熱辣辣 失業破產「多潮併捲」

8月17日有點特別，上午政治大事是紀念江澤民，下午經濟大事是兩個會，一是公布經濟數據的新聞發布會，一是討論應對下行的國務院常務會。兩個會引出新的經濟焦慮，社會則出現失業潮、破產潮等多潮併捲之勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。