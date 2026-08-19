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勞長洪申翰擬赴上海出席技能競賽？國台辦：按「一中原則」處理

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
針對勞動部長洪申翰傳出擬於9月下旬前往上海，出席「第48屆國際技能競賽」，大陸國台辦今天強硬回應稱，將按照「一個中國原則」和有關諒解備忘錄的規定處理。記者陳宥菘／攝影
針對勞動部長洪申翰傳出擬於9月下旬前往上海，出席「第48屆國際技能競賽」，大陸國台辦今天強硬回應稱，將按照「一個中國原則」和有關諒解備忘錄的規定處理。記者陳宥菘／攝影

媒體報導，勞動部長洪申翰近日規畫於9月下旬前往上海，出席「第48屆國際技能競賽」，為我代表團選手打氣。大陸國台辦今天強硬回應稱，對於「台灣地區」有關人員參加賽事有關活動，將按照「一個中國原則」和有關諒解備忘錄的規定處理。

第48屆國際技能競賽將於9月22日至27日在上海舉辦，計辦理64個職類；我國將有53位選手、參與47個職類。

中國時報報導，前勞動部長許銘春與何佩珊皆曾帶團出席此項賽事，洪申翰傳也有意願率團為台灣參賽選手加油打氣。這將是賴政府的政務官罕見赴陸交流。至於陸委會是否已收到勞動部申請，陸委會未作答覆。

針對大陸是否掌握有關情況，以及如何看待賴政府政務官赴陸，大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日強硬表示，「對於台灣地區有關人員參加賽事有關活動事宜，我們將按照一個中國原則和有關諒解備忘錄的規定處理」。

朱鳳蓮也說，我們期待兩岸選手的精彩表現，預祝他們取得好成績。

一中原則 洪申翰 國台辦

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