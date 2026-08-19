建立國共青年交流平台 陸國台辦宣布：24日起舉辦上海站活動

4月鄭習會後，大陸發布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，其中包括建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日上午宣布，兩岸有關青年組織將在上海共同舉辦「同心同行——兩岸青年交流季」上海站活動，圍繞新興科技、中華文化、兩岸青年交流等主題展開交流。

結束2周暑期休會後，國台辦19日上午召開半個月以來首次例行記者會。朱鳳蓮在回答媒體提問前，主動發布國共青年交流訊息。

朱鳳蓮首先指出，為貫徹落實中共總書記習近平會見中國國民黨主席鄭麗文重要講話精神，中共中央台辦於4月12日受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，其中包括建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。

她接著宣布，8月24日至28日，兩岸「有關青年組織」將在上海共同舉辦「同心同行——兩岸青年交流季上海站」活動，屆時兩岸青年將在主論壇上圍繞新興科技、中華文化、兩岸青年交流等主題，進行深入交流研討。

她續指，兩岸青年還將在潮流集市上打卡美食、潮玩，一站式體驗夏夜閒適氣息；在聯歡晚會上與兩岸演藝明星們一起歡歌起舞，盡情展示青春的熱烈與昂揚。之後，兩岸青年還將赴上海、浙江等地參訪研習，走進學校、鄉村、企業等，探尋詩畫江南、綠水青山，觸摸AI、機器人等前沿科技。

朱鳳蓮表示，我們熱烈歡迎台灣青年來大陸參與有關活動，也期待更多台灣青年參與到兩岸交流中，與大陸青年一道，同心同行、交流聯歡、互學互鑒，共話青春理想、共創美好未來。

根據「十項措施」，建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台，內容包括：（大陸）全國青聯與國民黨青年事務發展委員會定期舉辦兩岸青年交流活動。全國青聯等大陸有關單位每年邀請島內（台灣）20個青年團組來大陸交流參訪。