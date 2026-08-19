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陸外交部：王毅今起至22日訪問南韓、印尼 將出席中印「2+2」會議

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部長王毅將於19日至22日訪問南韓、印尼，期間將與南韓外長趙顯會談，並在印尼出席中印尼外長防長「2+2」對話機制第二次部長級會議。圖為大陸外交部長王毅。歐新社
大陸外交部長王毅將於19日至22日訪問南韓、印尼，期間將與南韓外長趙顯會談，並在印尼出席中印尼外長防長「2+2」對話機制第二次部長級會議。圖為大陸外交部長王毅。歐新社

大陸外交部19日宣布，大陸外交部長王毅將於19日至22日訪問南韓印尼，期間將與南韓外長趙顯會談，並在印尼出席中印尼外長防長「2＋2」對話機制第二次部長級會議。

據大陸外交部網站19日消息，大陸外交部發言人宣布，應南韓外長趙顯、印尼外長蘇吉歐諾（Sugiono）邀請，王毅將於8月19日至22日訪問南韓、印尼。同時，發言人表示，在訪問印尼期間，王毅將主持中國印尼全面戰略對話機制首次會議，與大陸國防部長董軍共同出席中印尼外長防長「2＋2」對話機制第二次部長級會議。

此前一日，韓聯社報導，據南韓外交部消息，王毅19日將對南韓進行正式訪問，為期兩天。據介紹，王毅將於當日下午抵韓，與趙顯舉行會談並出席正式晚宴。雙方將就雙邊關係、韓半島局勢，以及地區和國際問題交換意見。而南韓總統李在明或將於20日會見王毅。報導稱，這是王毅自2021年9月以來時隔約5年再次訪韓，也是兩國外長繼去年9月在北京舉行會談後，時隔約11個月再次會晤。

南韓外交部發言人朴斗淳表示，在亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議將於11月在深圳舉行之際，此次會談將盤點韓中關係「全面恢復」取得的成果，並為下一階段關係發展及高層交往作準備。

報導引述分析稱，雙方或梳理去年11月和今年1月兩次韓中領袖會談成果的落實情況，並圍繞明年韓中建交35周年等重要契機，討論進一步擴大和深化雙邊關係。

結束訪韓行程後，王毅將前往印尼。公開資料顯示，大陸與印尼2025年4月在北京舉行兩國首次外長防長「2+2」對話機制會議，會議由王毅、董軍，以及印尼外長蘇吉歐諾、防長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）共同主持。這也是大陸在全球建立的第一個部長級「2+2」機制會議。印尼方面當時表示，「2＋2」對話機制是兩國關係中的重要里程碑，雙方並同意於2026年在印尼舉行下一次「2+2」會議。

王毅 印尼 南韓

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