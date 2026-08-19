搶搭AI浪潮 89家數據中心落戶內蒙 恐加劇當地乾旱缺水

大陸內蒙古烏蘭察布正從盛產馬鈴薯聞名的「薯都」，成為ＡＩ時代下的「Token之都」，包括華為、阿里、騰訊、百度等多家網路巨頭的共八十九座數據中心落戶於此，搖身變成大陸的ＡＩ算力沃土。不過，因為數據中心用電量大，散熱耗水驚人，也引發加劇當地乾旱和牧民用水緊張的擔憂。

二○二五年底，烏蘭察布推出「打造「Token之都」三年行動計劃（二○二六–二○二八年）」，明確繼續依託ＩＤＣ（網際網路數據中心）龍頭企業，建設服務大陸全國大模型訓練及推理的綠色算力底座。截至今年六月底，已有八十九座數據中心項目落戶該地，總投資逾五千億元人民幣（約合新台幣二點三七兆元）。財新網指出，今年上半年，烏蘭察布大數據用電量達四十億千瓦時，按年增長百分之八十五點二。

烏蘭察布的風能、太陽能資源豐富，廉價的綠色電力資源成為當地核心競爭優勢。阿里雲全球數據中心總經理王朝陽曾經表示，一座電力總容量一ＧＷ的超大型數據中心落戶在此，相比在東部沿海省份，每年電費可節省約五十億元（人民幣，單位下同）。

憑藉數據中心發展的東風，從二○二○年到二○二五年，烏蘭察布ＧＤＰ大幅增長百分之五十三。然而，大陸媒體「著陸TouchBase」示警，有限的水資源，遇上了「飢渴」的數據中心，雙方矛盾爆發是遲早的事。

文章指，一座採用蒸發冷卻的大型數據中心，夏季每日耗水量可達數百萬升，全年耗水量相當於一個三、四萬人口縣城的生活用水總量。

烏蘭察布全市人均水資源僅有四八四立方公尺，不足大陸全國平均水平的四分之一。一旦遭遇嚴重旱情，即使數據中心得以維持穩定供水，本土牧民卻要面臨節水、封閉水井。文章呼籲各算力園區公開用水帳目，完成極端旱情壓力測試，亦建議科技企業分擔水電管網建設成本，避免讓地方生態獨自承擔ＡＩ產業高速發展的代價。