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搶搭AI浪潮 89家數據中心落戶內蒙 恐加劇當地乾旱缺水

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中國在西部多地設置算力中心。圖為內蒙古呼和浩特市的和林風光儲電站，供應和林格爾數據中心所需大量的綠電。新華社
中國在西部多地設置算力中心。圖為內蒙古呼和浩特市的和林風光儲電站，供應和林格爾數據中心所需大量的綠電。新華社

大陸內蒙古烏蘭察布正從盛產馬鈴薯聞名的「薯都」，成為ＡＩ時代下的「Token之都」，包括華為阿里騰訊百度等多家網路巨頭的共八十九座數據中心落戶於此，搖身變成大陸的ＡＩ算力沃土。不過，因為數據中心用電量大，散熱耗水驚人，也引發加劇當地乾旱和牧民用水緊張的擔憂。

二○二五年底，烏蘭察布推出「打造「Token之都」三年行動計劃（二○二六–二○二八年）」，明確繼續依託ＩＤＣ（網際網路數據中心）龍頭企業，建設服務大陸全國大模型訓練及推理的綠色算力底座。截至今年六月底，已有八十九座數據中心項目落戶該地，總投資逾五千億元人民幣（約合新台幣二點三七兆元）。財新網指出，今年上半年，烏蘭察布大數據用電量達四十億千瓦時，按年增長百分之八十五點二。

烏蘭察布的風能、太陽能資源豐富，廉價的綠色電力資源成為當地核心競爭優勢。阿里雲全球數據中心總經理王朝陽曾經表示，一座電力總容量一ＧＷ的超大型數據中心落戶在此，相比在東部沿海省份，每年電費可節省約五十億元（人民幣，單位下同）。

憑藉數據中心發展的東風，從二○二○年到二○二五年，烏蘭察布ＧＤＰ大幅增長百分之五十三。然而，大陸媒體「著陸TouchBase」示警，有限的水資源，遇上了「飢渴」的數據中心，雙方矛盾爆發是遲早的事。

文章指，一座採用蒸發冷卻的大型數據中心，夏季每日耗水量可達數百萬升，全年耗水量相當於一個三、四萬人口縣城的生活用水總量。

烏蘭察布全市人均水資源僅有四八四立方公尺，不足大陸全國平均水平的四分之一。一旦遭遇嚴重旱情，即使數據中心得以維持穩定供水，本土牧民卻要面臨節水、封閉水井。文章呼籲各算力園區公開用水帳目，完成極端旱情壓力測試，亦建議科技企業分擔水電管網建設成本，避免讓地方生態獨自承擔ＡＩ產業高速發展的代價。

內蒙古 華為 阿里 騰訊 百度 AI

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