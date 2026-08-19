朱鎔基遺體火化 習近平送行 告別式規格比照李克強

大陸國務院前總理朱鎔基的遺體昨日上午在北京八寶山革命公墓火化，中共總書記習近平率另六名政治局常委、國家副主席等全體領導人出席送別儀式，規格與二○二三年前總理李克強的告別式相當。近年身體狀況欠佳的前領導人胡錦濤則送花圈致哀。

朱鎔基十二日在北京病逝，享耆壽九十八歲。新華社報導，朱鎔基病重期間和逝世後，習近平與六常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，國家副主席韓正，與胡錦濤等人，前往醫院看望或通過各種形式對朱鎔基逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示慰問。

火化前的告別儀式上，習近平等人的左胸、左臂上別著白花、黑紗，在朱鎔基遺體前肅立默哀、三鞠躬，並與朱鎔基親屬一一握手慰問；胡錦濤送花圈表示哀悼。朱鎔基遺體上覆蓋著中共黨旗。

北京天安門昨天清晨五點廿九分舉行升旗儀式後，隨即下半旗致哀，中南海新華門、北京人民大會堂，和大陸各地的中共黨委、政府機關，港澳特區、各邊境口岸、對外海空港口，以及大陸駐外領館降半旗致哀。

昨日上午八寶山革命公墓周邊實施嚴密交通管制，石景山路等周邊要道有大批特警、公安與便衣警察。周邊居民告訴本報記者，警方至少二天前就升級戒備，一般民眾只是路過也會遭公安盤查，要求不得停留、拍照，她也接獲告知十八日上午盡量不要外出。在官方升級管制下，民間悼念難度大，昨日沒有出現民眾夾道送行的畫面。

朱鎔基十二日上午病故後，中共以最高規格的四大機構聯名訃告正式宣布，訃告全文長達二千六百多字，給予朱鎔基高度政治評價。