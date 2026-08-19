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「給阿嬤的情書」一票難求 陸媒：放寬陸片赴台已是強烈民意

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸官方今年在全球大力推廣電影「給阿嬤的情書」，圖為6月電影在澳洲墨爾本上映。新華社
大陸官方今年在全球大力推廣電影「給阿嬤的情書」，圖為6月電影在澳洲墨爾本上映。新華社

大陸電影「給阿嬤的情書」近期在桃園電影節上映一票難求，央視旗下媒體「日月譚天」表示，這反映應該放寬大陸電影在台上映，已成為不容忽視的強烈民意，能不能接住民意，要看民進黨政府作為。

「給阿嬤的情書」在台上映獲得關注，陸委會副主委梁文傑也特別前去觀賞，並稱讚這部電影幽默之中帶點催淚，也沒有大中國敘事，有點像潮汕版的「海角七號」。

日月譚天指出，台灣民眾長期呼籲當局解除無理限制，開放更多大陸電影入台。此次「給阿嬤的情書」在島內（指台灣內部）引發追捧，讓這個問題再次被擺上台面。文章並將台灣民眾對大陸電影感到親近歸因於「兩岸同胞同根同源」，包含兩岸文化相同、語言相通，台灣觀眾對大陸電影有著天然的親近感。特別是像「給阿嬤的情書」這類影片，大量使用作為閩南語支系的潮汕方言對白，讓台灣觀眾入耳即親。

日月譚天稱，台灣民眾長期呼籲當局解除無理限制，開放更多大陸電影入台。對於台灣民眾的這種呼聲，「大陸都聽到了，也聽進去了。國台辦發言人陳斌華此前就說，大陸方面積極支持兩岸影視文化領域交流合作，希望更多大陸優秀電影能在島內上映。至於能不能正視民意、接住大陸的善意，就看民進黨當局的了」。

目前大陸電影在台上映，每年只有十部配額，其餘電影必須在金馬等重要影展得獎，或僅能仰賴電影節或影展短期上映。「給阿嬤的情書」這次能播映主要是桃園電影節引進，即便之後獲得代理權，能否在台灣影院正式上映，仍得抽籤。

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