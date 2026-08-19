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廈門推對台12條：金廈大橋廈門段 拚年底通車

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
廈門昨端出對台十二條措施。圖為7月8日從建設中的金廈大橋（廈門段）項目劉五店航道橋主塔向下俯瞰大橋。中新社
廈門昨端出對台十二條措施。圖為7月8日從建設中的金廈大橋（廈門段）項目劉五店航道橋主塔向下俯瞰大橋。中新社

今年四月鄭習會後，中共推出十項措施，而福建省廈門市政府十八日進一步發布「促進對台交流合作十二條措施」，涵蓋對台經貿合作、文化交流、青年工作、平台建設等多個方面。其中提出，爭取金廈大橋廈門段二○二六年底海上主線實現通車，並開展金廈大橋（金門段）方案研究。

對此，陸委會十八日晚間回應表示，「我們注意到廈門市宣布的新措施，會研究和關注其背後意涵和具體作法」。兩岸公共工程建設涉及公權力事項，「並非陸方可片面決定」，政府並無推動的政策及規畫。

據廈門日報報導，此次發布十二條措施，是為深入學習貫徹中共總書記習近平四月會見國民黨主席鄭麗文時的講話精神，認真落實中共中央台辦授權發布的「十項促進兩岸交流合作政策措施」，打造台胞休閒旅遊、就醫康養、居住就業「第一目的地」。

廈門市台辦主任王培城表示，十二條措施是「探索海峽兩岸融合發展新路的具體行動」，突出文化經貿交流、基礎設施聯通及新媒體賦能三個特點。

在基礎設施聯通方面，「措施」提出舉辦兩岸電力行業交流活動，開展廈金通電聯網線路通道和建設方案研究；同時加快推進大嶝ＬＮＧ氣源站配套管道建設，開展計量站建設前期研究。

金廈大橋部分，廈門將持續推進金廈大橋（廈門段）建設，爭取二○二六年底海上主線實現通車，並開展金廈大橋（金門段）方案研究。此外，還將推進翔安國際機場配套客運碼頭建設，深化金門共用廈門新機場方案研究，預留金門專用航廈及配套設施。

經貿方面，則提出支持在廈門舉辦各類兩岸農業經貿交流活動，打造台灣農漁產品集散中心；同時優化台灣漁船入境邊防檢查流程，實行入出境邊檢手續網上預報預檢。

青年及文化交流方面，廈門將引導台青參與數位內容創作人才實訓，創作ＡＩ漫劇、微短劇在網路平台播出，並搭建兩岸視聽產業交流合作服務平台，支持台資企業參與內容開發創作及大陸微短劇製作。「措施」另提出進一步宣傳推廣「首來台胞廈門服務包」，完善大陸赴台遊客及來廈台胞「無憂返回」協助機制。

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