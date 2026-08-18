朱鎔基最後告別…民眾追憶改革時代 天安門加強維安、戒備森嚴

（德國之聲中文網）周二（8月18日），前中國國務院總理朱鎔基的遺體在北京八寶山火化。北京天安門、中國各級政府機關、邊境及海空港口，以及中國駐外使領館等，均降半旗致哀。

路透社報道指出，公安部門於北京天安門廣場周邊加強維安，八寶山周圍封路，布滿公安與便衣警察，現場戒備森嚴。

路透社指出，民眾悼念朱鎔基的活動在加強維安、監控及審查環境下進行，中國政府歷來擔心受民眾愛戴的前領導人逝世引發大規模情緒宣洩，並擔憂對逝者的悼念可能轉化為對現任掌權者的批評，威脅「社會穩定」。1989年「六四」的導火索便是前總書記胡耀邦的逝世。

據中國官媒報導，習近平以及另外六位中共中央政治局常委在朱鎔基遺體火化前肅立默哀，並三鞠躬致意。

近期缺席了一系列公開活動的前中共總書記胡錦濤依舊沒有露面。不過中國官方報道特別提到，胡錦濤送上花圈表示哀悼。

朱鎔基曾於1991年至1998年擔任中國國務院副總理，1998年至2003年擔任總理，他在20世紀90年代推動了中國力度巨大的經濟體制改革。

「人們依然對他（朱鎔基）相當懷念，」39歲的IT從業者趙先生在接受路透社采訪時說道。他補充道，朱鎔基去世讓人追憶起20年前的那個時代——當時中國剛實行改革開放不久，經濟正處於高速增長期。

關於悼念活動的話題也進入微博熱搜。一位微博網友寫道：「感謝您為這片土地所做的一切——我們將永遠銘記您。」

朱鎔基遏制了惡性通貨膨脹，整頓了稅收與銀行體系，並強力推行國有部門的全面改組。這些改革也為中國在2001年加入世界貿易組織鋪平了道路，但也導致數百萬在虧損企業工作的職工下崗。

路透社報道指出，朱鎔基的去世在中國社交媒體上引發了廣泛的悼念，但也有一小部分人對此有不同的反應。在上周他去世的消息傳出後，在微博上，有人發帖寫道：「作為下崗工人的子女，今晚我得舉杯慶祝一下。」該帖之後被刪除。還有一位網友稱朱鎔基是導致工人下崗的「罪魁禍首」。

不過對於這一切，朱鎔基恐怕早有預見。他曾在2001年說：「我知道，在國內相當一部分老百姓是很喜歡我的，但是有一部分人對我是恨之入骨。一個人怎麼能夠讓所有人都愛他呀？」

大陸國家主席習近平在北京與朱鎔基的一位家屬握手，表達深切哀悼。 新華社

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