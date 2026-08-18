能否成功？高速改革時代畫句點 習近平向江澤民、朱鎔基借力

（德國之聲中文網）以習近平為首的中國高層官員周一（17）齊聚北京人民大會堂，紀念已故領導人江澤民誕辰100周年。習近平發表了大約40分鐘的演說。

江澤民2022年去世，享年96歲。1989年天安門民主運動遭到鎮壓，他被鄧小平選中成為中共「第三代領導核心」。1992年鄧小平「南巡」之後，江澤民領導中共執行了經濟上進一步改革的政策，讓中國得以走過了經濟高速增長的十年。

他的統治搭檔、前總理朱鎔基上周去世。據中國官媒新華社報導，朱鎔基的遺體於周二火化。習近平率中共高層到八寶山「革命公墓」送別，胡錦濤送花圈致哀。法新社記者看到，北京各地的政府大樓以及天安門廣場，周二都降下了半旗。

輿論普遍認為，這兩位領導人將被一同載入史冊，他們的辭世標誌著中國從1990年代延續到2000年代初的高速改革時代已畫上句號。

相比之下，習近平強化了中央控制，推行以技術自主和戰略產業為核心的國家主導型經濟政策。

幾位專家在接受德國之聲采訪時均認為，習近平意圖借助紀念和哀悼江澤民、朱鎔基，安撫經濟困局下的民心，進一步鞏固自己的統治權威。

「習近平與江澤民其實並不親近」

在紀念大會上，習近平高度評價江澤民的生命是「光輝的一生、戰鬥的一生」，並多次強調江澤民對「中國特色社會主義偉大事業」有巨大貢獻。

新加坡國立大學政治學者莊嘉穎（Chong Ja Ian）接受德國之聲采訪時認為，紀念江澤民活動用來展現中共領導層的延續性，或許還著眼於進一步鞏固習近平執掌黨和國家的正當性。

莊嘉穎表示，江澤民的政治遺產與「六四」鎮壓之後中國經濟重新提速的開放，以及中國加入世貿聯繫在一起。這有助於夯實中國當前發展軌跡的基礎。

法國塞爾吉-巴黎大學張倫教授則認為，「習近平多年來對鄧小平就有些不滿，抑鄧捧毛（澤東）」，但也要找一位前任來鋪墊自己的合法性。

習近平近年來大搞意識形態。張倫對德國之聲說，如何穩定重大危機下的局面，且能保持經濟發展可能是中共面臨的一個最重要的課題。紀念江澤民，或許可以「向社會傳遞某種訊息：我們還是要繼續發財的」。

習近平在講話中重申自身的主張，包含要做到「兩個維護」，也就是「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」。

倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生（Steve Tsang）向德國之聲表示，習近平與江澤民其實並不親近。江的「上海幫」最遲到2022年二十大時已被習近平實際清掃。江澤民的「三個代表」當初也意在把中國引向一個不同於習近平後來所設定的方向。「因此，兩人早已不是意識形態上的知己，也不是有實質意義的戰略伙伴。」

曾銳生說，習近平曾在2007年十七大和2012年十八大上借助江澤民和上海幫來壓制李克強及其代表的「團派」，但此後他一直在鞏固自己的權力，到如今可以說已相當徹底。

擁護核心領導，就會得到回報？

習近平出席的這類活動，歷來被中國觀察人士密切留意，用以推斷政治排序，以及退休高層的健康狀況與政治局勢是否穩定。

在官方媒體播出的現場畫面中，江澤民的直接繼任者、現年83歲的前國家主席胡錦濤沒有出現。他上一次公開露面是2022年底參加江澤民的告別式；此前在中共二十大閉幕式上，胡錦濤曾被工作人員「請出」會場。

胡錦濤的缺席引發輿論對他健康狀況關注。

一度成為習近平「反腐」得力助手的王岐山在紀念活動露面。近年來已有多名與王岐山關係密切的官員被查，因此關於王岐山和習近平關係的傳言甚多。

民主活動人士、《北京之春》期刊榮譽主編胡平認為，近幾年來，王岐山和溫家寶原來的部屬親信紛紛落馬，但這並不表明王岐山和溫家寶本人的地位出現危機甚至危在旦夕。王深知，如果沒有習撐腰他必遭百官群毆，習深知，否定王就是否定反腐運動就是否定他自己，所以習近平會力保王岐山。

胡平說，與此同時，習近平上台以來，不斷強化對退休元老的監控。2022年，中央辦公廳印發文件《關於加強新時代離退休干部黨的建設工作的意見》，甚至明確規定「不得妄議黨中央大政方針」。「溫家寶、王岐山的日子都不好過，但不會被打倒。」

中國問題專家曾銳生指出：「江澤民自二十大以來一直保持沉默，這意味著他接受並完全尊重習近平作為黨的核心領導。習近平借此對其他高層領導人傳遞的訊號是：擁護核心領導，就會得到回報。」

江澤民與朱鎔基留給習近平怎樣的遺產？

在江澤民和朱鎔基任內，中國推行了一系列重大變革：關停長期虧損的國有企業，廢除舊的住房體制而代之以商品房市場，經歷1990年代末的亞洲金融危機，並於2001年加入世界貿易組織。

新加坡學者莊嘉穎對德國之聲表示，江澤民確實主持了「六四」鎮壓之後中國經濟秩序的重建，但也經歷了1995至1996年台海危機的緊張時期。

那個時代推出的一系列舉措推動了中國經濟快速增長，同時也為今天的中國經濟困境埋下了伏筆。路透社的報道指出，習近平繼承了這些增長的遺產和困境，同時面臨更多的挑戰：應對與美國和歐洲的貿易摩擦、在台灣問題上制造了更緊張的局勢、放緩的經濟增長以及失去人口紅利。

張倫指出，習近平將江澤民與自己的政治議程和理論論述掛鉤的企圖是否能成功，還是很值得懷疑的。畢竟，江時代是自由度相對擴大的時代，習近平治下卻是強化社會控制、自由度大幅收攏的時期，兩者還是有一些重要的指向不同的地方。

張倫還注意到一個耐人尋味的細節： 所謂「三個代表」 是江最看重的理論，也被社會廣泛認可是江氏招牌論述。習在講話中，兩處提及「三個代表」，都有點一帶而過的味道。而在新華社對於紀念會的報道中，復述了不少習講話中對江的贊美，卻只字未提「三個代表」。

「膜蛤文化」具有雙重反諷意味

周一活動之前，中國主要官媒中央電視台在黃金時段播出了一部12集紀錄片，回顧江澤民的生平與功績。紀錄片提到，1989年，江澤民強行關停了上海改革派報紙《世界經濟導報》。該報此前呼籲擴大言論自由，並對學生民主運動表示支持。

有網友留意到，在該紀錄片第3集《臨危受命》中，鏡頭完整掃過該報頭版，上面赫然寫著：「我們需要自由地講真話的環境。」

而江澤民本人在1940年代曾是學生抗議者，還在1986年與上海交通大學學生座談時，當場用英文背誦林肯於1863年發表的《葛底斯堡演說》中的段落。當時上海學運中，學生從該演說中選取「民有、民治、民享」等內容作為抗爭口號。

在江澤民主政期間，互聯網於1990年代中期進入中國。但沒過幾年，所謂的「防火長城」便建立起來，把中國的互聯網與世界其他地方隔開，以阻止民眾接觸被認為可能動搖社會穩定的訊息和觀念。

江澤民主政期間，也對在中國各地興起的「法輪功」組織進行了大規模的鎮壓。

盡管如此，一些中國網友仍懷念江澤民，把他視為一個更樂觀年代的象徵--那時快速的經濟增長轉化為日常生活的實實在在的改善。

在中國社交媒體上，現任和前任領導人的名字通常被屏蔽，江澤民則被稱為「長者」。中文互聯網上流行「膜蛤文化」。「膜蛤」的網友被稱或自稱為「蛤絲」、「膜法師」等。「膜」字取「膜拜」之意，而「蛤」則源於江澤民常佩戴一副蛤蟆鏡及認為江澤民的長相貌似蛤蟆的看法。

媒體人賈葭在X平台賬號解釋說，「蛤」來自法輪功媒體對江澤民的反擊，「膜蛤文化」具有雙重反諷的意味。

莊嘉穎對德國之聲表示，人們對往事的追憶，往往年代越久遠，越容易被美化。中國國內會有一些人願意把江澤民時代看作一個更開放、機會更多、也更有希望的時期，同時也有人可能會拿這種紀念來對照今天更慢的增長和更高的青年失業率，以及今天中共領導層給人的那種更疏遠、更嚴厲的觀感，表達對現實的不滿。

他提醒說，觀察者們可以留意「官方是否會出手審查或管控有關江澤民和朱鎔基的公共敘事。如果有，那可能說明黨和國家對民眾抱有更多的猜疑與戒備」。

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