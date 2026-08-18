走私活體動物頻傳 金門檢警關務檢疫研商聯手強化邊境防線

金門近期接連發生自對岸違法走私活體動物、昆蟲及農產品等案件，走私手法也引發邊境安全及動植物防疫檢疫疑慮。為防堵不法分子利用金門港、尚義機場等管道闖關，金門地檢署今日召開「115年度第2次精進金門地區CIQS機關聯防會議」，由檢察長趙燕利主持，邀集海關、移民、檢疫及海巡等單位，針對走私查緝及「水客」亂象議題交流，強化聯防。

這場聯防會議聚焦金門港旅運中心及尚義機場兩大邊境場域，與會包括交通部航港局中部航務中心金門辦公室、金門縣港務處、金門縣警察局、內政部警政署航空警察局金門分駐所、移民署金門國境事務隊、動植物防疫檢疫署高雄分署金門檢疫站、財政部關務署高雄關離島派出課、海巡署偵防分署金門查緝隊及海巡署金馬澎分署第九岸巡隊等。

會中並由海關、海巡人員針對近期查獲農產品及活體動物走私案件進行案例分享，從實際執法經驗檢視走私型態與查緝漏洞，並就「水客」頻繁往返、夾帶物品等問題進行討論，盼透過跨機關情資整合，讓邊境查緝不再各自為政。

趙燕利表示，面對走私犯罪，各執法機關若發現異常情資，應即時共享、整合，將看似零散的片段資訊串聯起來，提升走私犯罪的預警及查緝效能。尤其面對集團性或跨境走私案件，更不能只停留在查扣違禁品，而應進一步追查人流、物流及金流，向上溯源，揪出幕後犯罪網絡。

對於近年受到關注的「水客」問題，趙燕利也提醒各權責機關提高警覺，對於異常往來及可疑行為，應善用相關法令及早介入處理，落實「防微杜漸」，避免不法分子利用邊境管理漏洞，逐步形成走私犯罪鏈。

金門地檢署指出，金門位處兩岸交流前線，國境安全不僅涉及治安，也牽涉農業生態、防疫及公共安全。面對活體動物、昆蟲及農產品等違法輸入，若未能在第一道關口有效攔阻，可能衍生動植物疫病、生態危害及跨境犯罪等連鎖風險。

檢方強調，維護國境安全是各機關共同責任，未來將持續與CIQS、警察、海巡及相關行政機關強化聯防合作，針對走私及跨境犯罪「嚴查、速辦」，除查扣違禁物外，也將追查幕後組織及犯罪網絡，從源頭堵住走私漏洞，共同守住金門邊境安全與國門秩序。