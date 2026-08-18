大陸伏休解禁海上升溫！ 金馬澎海巡3天驅離8艘越界陸船

中國大陸伏季休漁期於本月16日中午解除後，海上作業船隻增加，海巡署金馬澎分署提前部署，金、馬、澎三地同步執行「岸海聯合、異地同步」威力掃蕩。16日至18日共驅離越界船舶8艘，並查獲1艘國籍漁船違規作業。

金馬澎分署指出，已提高三個巡防區警戒，運用雷達、岸際監控及海上巡防強化偵蒐，並依越界熱區調整兵力部署。本次勤務動員巡防艇35艘次、執法人力727人次、巡邏車200車次及偵搜犬6隻，並將巡防線前推至限制水域外界線，其中澎湖七美西方海域列為重點。

統計顯示，今年1月以來，澎湖海域已驅離越界中國漁船102艘，並扣留2艘、裁罰共240萬元。

海巡署表示，將持續強化科技偵蒐與情資研判，針對「三無」漁船及抗拒檢查船舶依法強力取締，維護海域秩序與漁民安全。同時呼籲漁民發現越界情事可撥打118通報，海巡將即時派艇處置。