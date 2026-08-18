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我友邦帛琉談中國導彈 陸外交部：不值一評

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸外交部發言人林劍。路透
中國大陸外交部發言人林劍。路透

我友邦帛琉總統惠恕仁近日稱，希望太平洋島國就中國近期洲際彈道導彈試射一事形成「統一戰線」。對此，大陸外交部發言人林劍18日在例行記者會上回應表示，「用心險惡，不值一評」。

惠恕仁表示，「從中國的角度來看，他們是想讓我們知道，你們的任何一座島嶼，我們都可以摧毀。」他並質疑中國為何要在靠近圖瓦盧和所羅門群島的海域試射具備核打擊能力的導彈，而不是選擇中美之間的公海。

林劍說，「中方已就試射活動闡明立場。帕方的上述言論毫無根據。」

法國國際廣播電台（RFI）此前報導，帛琉指控，7月中國向太平洋發射潛射飛彈，再發生類似擅入事件，引發安全擔憂。據報帛琉已向中國提出外交抗議，指出此類活動損害帛琉主權，並無視各國理應遵守的「基於規則的秩序」。

帛琉位於西太平洋，關島以南700多英里（約1,100公里）處，屬加羅林群島，是太平洋進入東南亞的門戶之一。而大陸與帛琉外交來往並不多，據大陸外交部官網，經貿上2025年中帕貿易額為6,000萬美元，年增40.8%。其中中方出口額為6,000萬美元；帛琉組團赴陸參與大會僅2010年上海世博與2008年北京奧運會。

帛琉目前與中華民國維持邦交關係，與中共則無外交關係。今年太平洋島國論壇將在8月30日至9月4日於帛琉舉行，論壇日前宣佈台灣獲邀出席年度領袖峰會，北京11日祭出警告，敦促妥善處理涉台問題。

帛琉 導彈 外交部

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