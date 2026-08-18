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川普對北韓示好之際 南韓稱王毅19日將到訪

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
南韓外交部18日表示，大陸外長王毅（右）將於19日至20日對南韓進行訪問。圖為2025年9月王毅在北京和南韓外長趙顯（左）會談。新華社
南韓外交部18日表示，大陸外長王毅（右）將於19日至20日對南韓進行訪問。圖為2025年9月王毅在北京和南韓外長趙顯（左）會談。新華社

南韓外交部18日表示，大陸外交部長王毅將於19日至20日對南韓進行訪問。訪韓期間，王毅將與南韓外長趙顯舉行會談，並拜會南韓總統李在明。截至發稿，大陸外交部還未有正式宣布。

王毅此行將是自李在明今年1月對中國大陸進行國事訪問並與大陸國家主席習近平舉行會談後，王毅首次訪韓。趙顯1月曾表示，正推動韓中外長會談在第一季舉行，但會談未能促成，王毅反而於4月對北韓進行了訪問。

美國總統川普在美韓聯合軍演登場前向北韓領導人金正恩示好，金正恩則在朝鮮半島脫離日本殖民統治81周年紀念日回覆俄羅斯總統普亭賀電，強調俄朝之間建立在「共同鬥爭」上的歷史友誼。韓半島局勢詭譎。

綜合韓聯社、路透報導，王毅將於19日抵達，並計劃與外交部長趙顯舉行會談並共進晚餐。韓中外長會上，雙方將就雙邊關係、韓半島局勢等進行探討。報導觀察，南韓政府將呼籲中方為韓半島和平與穩定、對北韓多邊對話發揮建設性作用。

南韓總統府青瓦台表示，王毅將於20日在青瓦台拜會李在明。雙方屆時將就韓中關係發展方向、地區局勢交換意見。鋻於李在明日前在光復81周年紀念講話中提及「韓半島終戰多邊對話」，雙方是否會討論相關事宜也備受關注。

據南韓方面消息，王毅還將同青瓦台國家安保室室長魏聖洛共進午餐，就雙邊關係、韓半島局勢，以及地區及國際問題等彼此關切廣泛交換意見。

中韓兩位外長於2025年在亞太經合組織（APEC）慶州峰會前在北京首次會晤，此次在2026年深圳APEC峰會即將開幕之際在首爾再度會晤。鑑於此，雙方可能評估韓中首腦會談後續措施取得的成果，討論下一次首腦會談議題等。

習近平15日致電南韓總統李在明，祝賀南韓政府成立78周年，並表明中方重視韓中關係發展的立場。並稱中方高度重視中韓關係發展，願與李在明總統一同努力，推動中韓戰略合作夥伴關係沿正確軌道不斷前進，更好造福兩國人民，為地區乃至世界和平與發展作出更大貢獻。

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