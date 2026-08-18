快訊

吳子嘉爆鄭朝方家族豪華農舍大違建 縣府要查…鄭辦：沒有評論

航見科技公司涉採購大陸無人機晶片負責人被押 台中公司疑空殼

七夕情人節支持者贈花打氣 陳幸妤笑問：我現在要跟誰過？

聽新聞
0:00 / 0:00

朱鎔基遺體今火化 習近平赴八寶山公墓送別、胡錦濤送花圈

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
北京天安門廣場18日下半旗表達對朱鎔基的悼念。美聯社
北京天安門廣場18日下半旗表達對朱鎔基的悼念。美聯社

大陸前國務院總理朱鎔基遺體18日在京火化，大陸國家主席習近平等中共領導高層都到八寶山革命公墓送別，前國家主席胡錦濤則送花圈表示哀悼。

新華社報導，朱鎔基病重期間和逝世後，包括習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正與胡錦濤等領導，前往醫院看望或通過各種形式對朱鎔基逝世表示沈痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

據央視描述，18日的八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沈痛悼念朱鎔基同志」，橫幅下方是朱鎔基的遺像，其遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等中共領導於18日上午9時30分許，在哀樂聲中緩步來到朱鎔基同志的遺體前肅立默哀，向朱鎔基遺體三鞠躬，並與朱鎔基同志親屬一一握手，表示慰問。胡錦濤送花圈，對朱鎔基同志逝世表示哀悼。

大陸官媒定調朱鎔基為「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十四屆、十五屆中央政治局常委」。

今日稍早，北京天安門廣場也降半旗以表達對朱鎔基的悼念，18日上午北京全城安保嚴密，尤其是天安門廣場和中南海地區。路透報導稱，朱鎔基的去世以低調和嚴格控制的方式處理，公眾的哀悼表達是在高度戒備、嚴格審查和嚴格控制下進行的，稱其為「管理式悲傷（MANAGED GRIEF）」。

朱鎔基於1991年至1998年擔任大陸國務院副總理，1998年至2003年擔任總理，在20世紀90年代推動了大陸強硬的經濟改革。他遏制了失控的通貨膨脹，收緊了稅收和銀行體系，並推動了對公共部門的全面改革，裁減數百萬個工作職務。這些改革為中國在2001年加入世界貿易組織掃清障礙，預示著將中國融入全球經濟。

朱鎔基 習近平 胡錦濤

延伸閱讀

朱鎔基遺體18日火化 天安門、港澳及駐外使館都降半旗

北京天安門下半旗 中共前總理朱鎔基遺體今日火化

江澤民百年冥誕／習近平罕提六四 讚江擁護中央鎮壓

紀念江澤民百年冥誕 習近平強調從嚴治黨、維護「習核心」

相關新聞

大陸網路安全新規10月實施 個人信息處理者納入監管

中國大陸又一部限縮個人自由的新法—《公安機關網絡空間安全監督檢查辦法》將於10月1日起實施。自由亞洲電台指出，與2018年的規定相比，新法擴大公安網路監督檢查對象和範圍，並明確規定被檢查對象包括個人。這意味未來一般人透過手機與海外親友聯絡、翻牆瀏覽境外資訊都可能進入公安監管的視線。

《給阿嬤的情書》一票難求 陸媒：放寬陸片在台上映已是強烈民意

大陸電影《給阿嬤的情書》近期在2026桃園電影節上映一票難求，央視旗下媒體《日月譚天》表示，這反映應該放寬大陸電影在台上映，這已經成為不容忽視的強烈民意，能不能接住民意，要看民進黨政府作為。

廈門發布對台12條 打造台胞登陸「第一目的地」

為深入學習貫徹中共總書記習近平今年4月會見國民黨主席鄭麗文時的講話精神，認真落實中共中央台辦受權發布的十項促進兩岸交流合作政策措施，打造台胞休閒旅遊、就醫康養、居住就業「第一目的地」，廈門市政府18日發布「促進對台交流合作十二條措施」，涉及開展廈金大橋（金門段）方案研究、深化金門共用廈門新機場方案研究等。

陸「野戰銀行車」演練赫見新台幣 引發陸網友熱議

大陸東部戰區日前發布一組訊息，表示「應急資金保障」演練計畫中，其中在一組攜帶貨幣作為資金保障的照片中，發現解放軍除了準備人民幣、美金、金條外，也有大量新台幣千元鈔，引發大陸網友熱議。

川普對北韓示好之際 南韓稱王毅19日將到訪

南韓外交部18日表示，大陸外交部長王毅將於19日至20日對南韓進行訪問。訪韓期間，王毅將與南韓外長趙顯舉行會談，並拜會南韓總統李在明。截至發稿，大陸外交部還未有正式宣布。

朱鎔基遺體今火化 習近平赴八寶山公墓送別、胡錦濤送花圈

大陸前國務院總理朱鎔基遺體18日在京火化，大陸國家主席習近平等中共領導高層都到八寶山革命公墓送別，前國家主席胡錦濤則送花圈表示哀悼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。