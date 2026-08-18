朱鎔基遺體今火化 習近平赴八寶山公墓送別、胡錦濤送花圈

大陸前國務院總理朱鎔基遺體18日在京火化，大陸國家主席習近平等中共領導高層都到八寶山革命公墓送別，前國家主席胡錦濤則送花圈表示哀悼。

新華社報導，朱鎔基病重期間和逝世後，包括習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正與胡錦濤等領導，前往醫院看望或通過各種形式對朱鎔基逝世表示沈痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

據央視描述，18日的八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沈痛悼念朱鎔基同志」，橫幅下方是朱鎔基的遺像，其遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等中共領導於18日上午9時30分許，在哀樂聲中緩步來到朱鎔基同志的遺體前肅立默哀，向朱鎔基遺體三鞠躬，並與朱鎔基同志親屬一一握手，表示慰問。胡錦濤送花圈，對朱鎔基同志逝世表示哀悼。

大陸官媒定調朱鎔基為「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十四屆、十五屆中央政治局常委」。

今日稍早，北京天安門廣場也降半旗以表達對朱鎔基的悼念，18日上午北京全城安保嚴密，尤其是天安門廣場和中南海地區。路透報導稱，朱鎔基的去世以低調和嚴格控制的方式處理，公眾的哀悼表達是在高度戒備、嚴格審查和嚴格控制下進行的，稱其為「管理式悲傷（MANAGED GRIEF）」。

朱鎔基於1991年至1998年擔任大陸國務院副總理，1998年至2003年擔任總理，在20世紀90年代推動了大陸強硬的經濟改革。他遏制了失控的通貨膨脹，收緊了稅收和銀行體系，並推動了對公共部門的全面改革，裁減數百萬個工作職務。這些改革為中國在2001年加入世界貿易組織掃清障礙，預示著將中國融入全球經濟。