前寧夏主席劉慧被起訴 已多名地方首長遭訴

少數民族高官、前寧夏回族自治區政府主席劉慧去年7月被查後，近日因涉嫌受賄罪被逮捕、公訴，檢察機關稱她非法收受他人財物，數額特別巨大。

央視新聞今天報導，中國政協教科衛體委員會副主任劉慧涉嫌受賄一案，最高人民檢察院以涉嫌受賄罪對其作出逮捕決定，山東省菏澤市人民檢察院近日已向菏澤市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控：被告人劉慧利用擔任寧夏回族自治區政府副主席、黨委常委、自治區政府主席、國家民族事務委員會黨組副書記、副主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

劉慧是回族人，1959年12月生，曾長期在寧夏工作。2016年，她任國家民族事務委員會副主任、黨組副書記，2022年任13屆全國政協教科衛體委員會副主任。

去年7月18日劉慧被查，今年3月26日她被開除黨籍。

除了劉慧，同在去年被查的地方首長中，前西藏政府主席齊扎拉今年一審被判無期徒刑，其他如：前湖北省長蔣超良、前山西省長金湘軍、前廣西政府主席藍天立、前內蒙古自治區政府主席王莉霞都已被提起公訴。