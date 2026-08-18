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廈門發布對台12條 打造台胞登陸「第一目的地」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
廈門市政府18日發布「促進對台交流合作十二條措施」。圖／取自廈門日報
廈門市政府18日發布「促進對台交流合作十二條措施」。圖／取自廈門日報

為深入學習貫徹中共總書記習近平今年4月會見國民黨主席鄭麗文時的講話精神，認真落實中共中央台辦受權發布的十項促進兩岸交流合作政策措施，打造台胞休閒旅遊、就醫康養、居住就業「第一目的地」，廈門市政府18日發布「促進對台交流合作十二條措施」，涉及開展廈金大橋（金門段）方案研究、深化金門共用廈門新機場方案研究等。

廈門提出的這十二條「措施」涵蓋對台經貿合作、文化交流、青年工作、平台建設、服務保障等多個方面。在基礎硬體建設上，具體項目包括開展廈金通電聯網線路通道和建設方案研究、加快推進大嶝LNG氣源站配套管道建設；在兩岸經貿往來上，支持在廈門舉辦各類兩岸農業經貿交流活動、優化台灣漁船入境邊防檢查流程、制定閩台特色供廈食品標準與搭建兩岸視聽產業交流合作服務平台等。

廈門日報報導，廈門市台辦主任王培城表示，這十二條措施突出三個特點：

一、突出文化經貿交流，依託各類文化、產業、經貿等兩岸交流活動和平台，深化多層次、多領域的互動交流；

二、突出基礎設施聯通，堅持基礎先行、長遠佈局，聚焦互聯互通、配套保障，系統性完善基礎設施體系建設；

三、突出新媒體賦能，緊扣新媒體發展新趨勢、文旅產業新風口，創新推動AI漫劇、微短劇等方面的兩岸合作發展。

在兩岸農貿上， 廈門市商務局表示，近期正在整合相關市場資源，進一步打造台灣農漁產品集散中心，包括打造海峽兩岸農產品交易中心，以及組織產銷對接，助力台農台企拓渠道、推品牌等。

在兩岸食品安全標準上，廈門市監管局表示，依託兩岸標準共通服務平台上線的比對模塊，企業可一鍵查詢4,000餘項食品添加劑、3,000餘項營養強化劑、1萬餘項農藥殘留限量指標，快速釐清兩岸標準差異。目前已有14家台企完成49項企業標準公開，打通台企標準落地大陸的便捷渠道。

廈門市監管局還將積極推進鳳梨流通、特色美食、食品安全三大兩岸標準共通試點，已推出鳳梨酥、焙炒咖啡等13項閩台特色供廈食品標準，107款產品獲得「鷺品」授權

習近平4月10日在北京會見鄭麗文後，中共中央台辦授權發布十條兩岸交流措施，促進兩岸融合發展。

廈門 對台 台胞

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