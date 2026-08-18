江澤民研討會舉行 蔡奇強調堅持黨全面領導

中共昨天舉行已故總書記江澤民100週年誕辰紀念大會後，繼續在17日至19日舉行「江澤民生平和思想研討會」，由中共政治局常委蔡奇、軍委副主席張升民等人出席並講話，強調「堅持黨的全面領導、絕對領導」。

人民日報今天報導，中共中央書記處書記蔡奇出席這場研討會的開幕式並講話。他強調，要傳承弘揚江澤民的光輝思想和崇高風範，結合新的時代條件深化其「三個代表」重要思想研究，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

他說，深化「三個代表」重要思想研究，要「進一步加深對堅持黨的全面領導極端重要性的認識」，始終堅持黨中央集中統一領導。

人民日報今天也刊發張升民的文章「繼承發展江澤民國防和軍隊建設思想 不斷開創國防和軍隊現代化新局面」。在中共總書記、軍委主席習近平一連串軍隊反腐整肅之下，張升民目前是唯一一位軍委副主席。

針對1990年前後蘇聯和東歐民主化劇變的形勢，他在文中說，當時面臨「敵對勢力極力鼓吹『軍隊非黨化、非政治化』和『軍隊國家化』等嚴峻考驗」，江澤民把黨對軍隊的絕對領導作為軍隊建設和發展的首要問題，堅決反對和克服「山頭主義、宗派主義和其他危害軍隊集中統一的錯誤傾向」，接下來也「必須堅持黨對軍隊的絕對領導」。

據報導，中共中宣部部長李書磊主持會議。中組部部長石泰峰、國務院副總理劉國中、中央軍委副主席張升民、中央黨史和文獻研究院院長曲青山、江蘇省委書記信長星先後發言。有關方面負責人，專家學者代表等約500人參加會議。

該研討會由中央宣傳部、中央黨校（國家行政學院）、中央黨史和文獻研究院、教育部、中國社會科學院、中央軍委政治工作部舉辦。