維護車企權益 大陸公安發布14日起涉企謠言被罰案例

大陸警方18日在社交平台公布14起涉企網絡謠言典型案例，部分案件涉及編造智駕事故、AI生成假車禍視頻。外界認為主要在維護車企合法權益。

央視報導，大陸公安機關持續推進「淨網—2026」專項行動，聚焦涉企領域網絡謠言亂象，依法打擊編造虛假信息惡意詆毀企業相關違法犯罪，維護企業合法權益。並在微信公眾號公布了14起典型案例，涉案者皆為男性，年齡介於26歲至44歲。

其中，涉及智駕案例備受關注：有一起案件中，黑龍江雞西公安網安部門查明，一名嚴姓網民（32歲）為博取關注、吸粉引流，編造「某某智駕追尾致三死」等謠言信息，在微博平台發佈；另一起案件中，河南商丘公安網安部門查明，一名薛姓網民（41歲）為博取關注、吸粉引流，使用AI工具生成「某某品牌汽車車禍現場」虛假視頻，在抖音平台發佈。

大陸公安部網安局指兩起案件的涉案者「惡意詆毀相關企業及產品，引發該品牌用戶恐慌，擾亂網絡空間秩序，產生不良影響」。屬地公安機關已對兩名男子處以行政處罰。

事實上，大陸車企公關對於網路傳言也得親自闢謠，較為著名是小米汽車副總裁李肖爽去年11月在微博上針對小米M7撞人傳聞發文闢謠，稱「此事與小米完全無關。眾所周知，小米汽車沒有M7型號產品，請大家不信謠、不傳謠。」

大陸網安局也指出，根據大陸「治安管理處罰法」，故意散布謠言，謊報險情、疫情、災情、警情或者以其他方法故意擾亂公共秩序的，處五日以上十日以下拘留，可以並處人民幣1,000元以下罰款；情節較輕的，處五日以下拘留或者1,000元以下罰款。

另據大陸「刑法」規定，關於編造、故意傳播虛假信息罪的部分，編造虛假的險情、疫情、災情、警情，在信息網絡或者其他媒體上傳播，或者明知是上述虛假信息，故意在信息網絡或者其他媒體上傳播，嚴重擾亂社會秩序的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成嚴重後果的，處三年以上七年以下有期徒刑。