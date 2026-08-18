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朱鎔基告別式 北京八寶山戒備森嚴

中央社／ 北京18日電

已故的中國前國務院總理朱鎔基遺體今天將在北京八寶山火化。今年官方在八寶山周圍封路，石景山路布滿公安、便衣警察與管制人員，有北京民眾感嘆想送他一程也沒辦法。

朱鎔基12日11時6分在北京逝世，享壽98歲。位於八寶山一帶的石景山路、魯谷路、雕塑園中街、復興路、玉泉路路口站滿著公安與便衣管制秩序。

記者在鄰近八寶山革命公墓的街區遭到盤查，並被告知今天的活動沒有安排採訪，道路也被封無法過去。步行至地鐵八寶山站的前一站玉泉路站，不論是路口、每個地鐵口、天橋全都是公安與帶著耳機的便衣警察。他們要求不能聚集、快步離開，看到有人拿起手機拍攝也會制止，戒備十分森嚴。這樣的戒備與管制，當地民眾揶揄說是在「戒嚴」。

有北京民眾說，朱鎔基是一位不錯的領導人，對於他的過世感到傷心。這位民眾並不是特別來送別朱鎔基的，她一早到附近的公園散步，發現公園北區的路口被封住，才知道今天的活動。她感嘆地說，這樣子封路讓民眾連送也沒辦法送。

儘管在官方滴水不漏的控管之下，無法出現2023年民眾對已故前中國國務院總理李克強自發的「夾道送別」，但仍有許多北京民眾在離公墓不遠的臨街商店外駐足看熱鬧。

朱鎔基 北京 告別式

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