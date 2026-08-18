習近平紀念江澤民講話 環時：統一表述分量極重台灣該讀懂

中共總書記習近平17日在紀念江澤民誕辰100周年大會上說，「中華民族將在完成祖國統一基礎上實現偉大復興」。大陸官媒環球時報17日深夜刊出評論表示，這句表述分量極重，台灣社會最該讀懂。並稱對台灣社會而言，是時候調整判斷，真正放下對「拖延就可以讓兩岸分裂的現狀永遠持續」的幻想了。

環球時報17日刊出由作者署名海風發表題為「台灣社會如何讀懂這篇重要講話？」的評論文章，文章指出，台灣要讀懂，統一不是「復興之後再談」的問題、台灣問題不能一代一代傳下去、統一不僅是形式上的統一更是心靈上的契合。文章也稱，台灣社會尤其要警惕三種誤讀，包括認為民族復興只是大陸自己的事情與台灣無關、認為統一可以無限期擱置、認為外部勢力可以改變歷史進程。

文章稱，習近平這篇講話，提醒台灣社會必須將台灣問題放回民族復興的歷史坐標中重新認識。過去，許多人把統一看成遙遠議題；今天，統一已經越來越清晰地進入民族復興的總體進程。過去，一些人以為可用拖延換取空間；今天，現實已經證明，拖延得越久，越可能錯過以和平方式實現共同發展的機遇。

文章稱，對於這篇重要講話，台灣社會最該讀懂的，不只是紀念江澤民誕辰100周年的歷史意義，還有講話中一句分量極重的表述：「中華民族將在完成祖國統一和建立富強民主文明的社會主義現代化國家的基礎上實現偉大的復興。」

文章稱，習近平在講話中專門引用江澤民這段對未來的展望，隨後又稱「經過長期努力，黨和國家事業興旺發達，神州大地安定祥和，人民生活持續改善，實現中華民族偉大復興前景光明，幾代人矢志奮鬥的夢想正在一步步成為現實」。

文章表示，這兩段話共同構成一條清晰的歷史邏輯：「民族復興正在成為現實，而實現祖國完全統一，則是民族復興過程中必須完成的歷史任務。如果台灣社會讀懂了這一點就會明白：台灣問題從來不是可以脫離中華民族偉大復興進程、被無限期拖延的孤立議題；祖國統一也不是在民族復興實現後可有可無的附加選項。」

習近平自2012年提出「中華民族偉大復興的中國夢」，後來多次將統一與民族復興掛鉤。他2017年在中共十九大報告中提出，「實現祖國完全統一，是實現中華民族偉大復興的必然要求」；2023年全國人大會議閉幕式上又稱，實現完全統一是「民族復興的題中之義」。