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北京天安門下半旗 中共前總理朱鎔基遺體今日火化

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共前總理朱鎔基遺體將於今日火化，北京天安門廣場下半旗誌哀。圖／截自影片
中共前總理朱鎔基遺體將於今日火化，北京天安門廣場下半旗誌哀。圖／截自影片

中共前總理朱鎔基遺體告別式及火化，18日將在北京八寶山公墓舉行。北京天安門廣場今日5時29分舉行升旗典禮，為悼念朱鎔基下半旗誌哀。大陸全國及港澳、中國駐外使領館今天也都將下半旗。

朱鎔基8月12日病逝於北京，享耆壽98歲。香港明報《中國透視》專欄指出，朱鎔基曾是大陸國家計劃委員會年輕的副處長，但在1957年政治運動中被打成「右派分子」，開除黨籍，淪為政治賤民20年，直至文革後才恢復黨籍。

報導引述香港2003年出版的《朱鎔基走向中南海之路》指出，1957年4月，中共中央掀起「整風運動」，要求黨內外人士「大鳴大放」，結果55萬人反被打成「右派分子」，當中包括29歲的朱鎔基。

《朱鎔基走向中南海之路》指出，1957年5及6月，朱鎔基在鳴放運動說了句話：「國家計委黨組對（李）富春同志的指示，有時候也沒有認真領會和研究，就盲目當成聖旨。」李富春當時是中共國務院副總理兼國家計委主任，計委「上綱上線」，指朱鎔基把國家領導人比成封建帝王。剛好計委完成不了「右派」指標，就把他湊上。

1958年3月，大陸國家計委整風領導小組給朱鎔基定性「三宗罪」：

一、攻擊領導，醜化計委黨組：攻擊「計委領導缺乏民主作風」，誣衊「李主任的話，是金口玉言，是聖旨；黨組會缺乏討論風氣，什麼都是李主任說了算」；

二、否定計劃工作成績，誣衊計劃工作不起作用，「計委作風是上下欺騙」；

三、有修正主義觀點，認為蘇聯有教條主義，從蘇聯學習的計劃管理體制也有問題。

天安門 北京 中共

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