新聞眼／江澤民百年大會的政治宣示

北京舉辦江澤民誕辰百年大會，令江澤民成為繼毛澤東等六人之後，以最高規格的大會紀念百年的第七人，這為江澤民的蓋棺定論達致頂峰，也間接為今秋中共二十屆五中和來年中共二十一大，作出重要的政治宣示。

江澤民誕辰百年大會，是據文件「中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於舉辦已故黨和國家領導同志誕辰紀念活動的通知」舉辦的。一九九六年的那份文件，對已故黨和國家領導人誕辰紀念活動的級別、頻率、審批程序及宣傳原則作出了明確且嚴格的規範。

按照那份文件，已舉辦最高規格誕辰百年大會的，有中共第一代領導集體成員六人，包括毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、陳雲和鄧小平。江澤民是同一規格獲辦百年紀念的中共主要領導人中第七人，也是「老一輩革命家」之外的第一人。

在江澤民之前曾為前中共總書記胡耀邦辦百年誕辰會，規格略低一檔，不是大型紀念大會，而是較高規格的「座談會」。

今次江澤民百年大會，有三個細節可揣摩，即政治老人、政治規格、政治宣示。

中共的大型會議，一看規格二看出席人物。今天政壇走馬燈，人們關注的反而是那些政治老人們，特別是不能出席活動的元老們。每年春節前，中共會以看望新聞列出當年的政治老人排名表，今年有一百二十五人，其中曾任中共中央政治局常委或稱正國級的人物有十九人。

今次江澤民百年大會，排在中共中央現任政治局成員後面的元老名單是十三人。原來的十九人中，朱鎔基和宋平已故，另有八十四歲的胡錦濤、九十二歲的前政協主席李瑞環、九十一歲的前中央政法委書記羅幹、八十八歲的前中共中央紀委書記吴官正，看來是病臥難起。

在出席大會的元老十三人中，最受關注的是前總理溫家寶，因為近期有關他和他家人的動向，再一次傳言四起，而紀念江澤民的文獻紀錄片，據說完全拿掉他的身影。另一位受到關注的是前中共中央紀委書記王歧山，過去一年來至今年七月，不斷有他的前手下被帶走調查。

再說政治規格，江澤民百年大會，一切按九六年文件而行，但在文件之外嚴格辦理之外，出現一點彈性，那就是大會由總書記講話，但大會主持人沒有嚴格限定。由於這一活動由中共中央書記處操辦，理論上主持大會的是中共中央書記處主持工作的政治局常委兼書記主持。

過去數次重要的已故領袖紀念大會，如紀念鄧小平誕辰一百一十周年、紀念胡耀邦誕辰一百周年、紀念毛澤東誕辰一百二十周年、紀念陳雲誕辰一百一十周年等，都是由時任中共中央書記處主持工作的政治局常委劉雲山主持。現在同一職位是蔡奇，但今次江澤民紀念大會由總理李強主持，客觀上給人以規格能高則高的觀感。

最後是政治宣示，那來自被北京政界反覆揣摩的習近平講話。其中一段被認定為政治宣示，即要求學習江澤民堅毅果敢的非凡膽略，強化憂患意識，樹立底線思維，更好統籌發展和安全，以頑強的鬥爭精神、高超的鬥爭本領積極應對風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡新篇章。這一段被認定為中共五中前，要突出甚麼，要強調甚麼的間接宣示。