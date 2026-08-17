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習近平致電印尼總統普拉博沃：中國願同印尼增進戰略互信

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
印尼洛勒斯島附近海域8月15日清晨發生7.7級地震，已有多人傷亡。習近平17日致電印尼總統慰問。新華社／印尼國家搜救局供圖
印尼洛勒斯島附近海域8月15日清晨發生7.7級地震，已有多人傷亡。習近平17日致電印尼總統慰問。新華社／印尼國家搜救局供圖

大陸國家主席習近平今天致電印尼總統普拉博沃時表示，中國高度重視和印尼關係的發展，願同印尼一努力，增進戰略互信，不斷提升兩國命運共同體的地區和全球影響力。中國和印尼日前曾因鎳礦資源等問題，雙方博奕激烈。

據新華社報導，習近平8月17日致電普拉博沃，祝賀印尼共和國成立81周年並向印尼地震致慰問。習近平說，在普拉博沃領導下，印尼朝著「黃金印尼2045」 願景穩步邁進，經濟社會發展取得新成就。祝賀印尼成為世界人工智慧合作組織創始成員國。

習近平表示，他高度重視中國和印尼關係的發展，願同普拉博沃一道努力，引領兩國各部門、各地方落實好雙方達成的共識，增進戰略互信，深化全方位互利合作，不斷提升兩國命運共同體的地區和全球影響力。

同一天，大陸總理李強致電普拉博沃。李強表示，中國願同印尼一道，加強發展戰略對接，發揮合作互補優勢，攜手走好現代化發展道路，更好造福兩國人民。

另據彭博社稍早報導，中國是印尼最大的貿易伙伴國，也是雅萬高鐵、鎳加工等印尼大宗商品和基礎設施領域的主要投資者。

現任總統普拉博沃上台後，印尼過去數月經歷政策不確定性情況。外國投資者正應對普拉博沃政府在採礦許可證、下游加工和出口規則方面不斷變化的立場，引發對關於投資環境可預測性的質疑。

普拉伯沃8月14日表示，印尼要搶全球礦產的定價權，把鎳、錫、黃金明年納入戰略商品交易所。印尼掌握全球極重要的鎳資源，而鎳又是電動車電池、不鏽鋼與能源轉型供應鏈的關鍵原料。現在要進一步把「礦產產量優勢」變成「商品定價能力」。

大陸商務部部長王文濤7月17日在會見印尼經濟統籌部長艾爾朗加時曾說，希望印尼就礦產資源和產業發展提供公平、穩定、透明的政策環境。他強調，雙方應加強協作，維護基於規則的國際經貿秩序，建立可靠、穩定、可信賴的產供鏈合作伙伴關係。

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