陸入出境新規9月上路 邱垂正示警：科技業赴陸風險高

中國大陸將於9月15日實施《國務院關於出境入境管理的規定》，陸委會主委邱垂正今（17）日示警，新規內容模糊、具高度任意性，恐大幅增加國人赴陸人身安全風險，尤其在陸台商、台企幹部，以及科技業、半導體業從業人員，都可能成為遭恣意執法的高風險族群；副主委沈有忠也表示，政府將持續強化預警及應處機制，落實風險管理。

陸委會17日下午發布新聞參考資料表示，邱垂正與沈有忠當天出席東海大學中國大陸暨區域發展研究中心舉辦的「中共入出境新規對兩岸交流的影響」座談會，針對中共將於9月15日實施的《國務院關於出境入境管理的規定》進行研討。

邱垂正表示，中共官方雖宣稱「入出境新規」旨在「維護國家主權與安全」，但本質上是將中共嚴格的邊境管制「明文化」，試圖營造依法治理形象，且由於中共將持有台胞證的台灣民眾視為其公民，不排除將以該規定限制台灣人民進出中國大陸。

他指出，「入出境新規」新增電子資料查驗，以及在涉及國安或刑事偵查時「得不告知限制出境理由」等條款，實質上大幅擴權，強化中共對出入境人員的資訊監控與行政裁量權。由於法條定義空泛、不確定性高，也無形中賦予邊境第一線執法人員極大的執法彈性與任意解釋空間。

邱垂正表示，尤其在新增「出口管制」與「技術進出口管理」等限制出境條款下，在陸台商、台企幹部及科技業、半導體業從業人員，都是可能遭恣意執法的高風險族群。

他強調，近年中共「無限上綱國家安全」，持續增修國安法規，從《反間諜法》、《國家安全法》、《懲獨22條》，到近期的《民族團結進步促進法》等，相關條文缺乏明確性及文明社會法治標準。隨著「入出境新規」上路，國人赴陸或在陸期間，隨時可能被列為入出境管制對象，「境外的言行都有可能被追訴」，這對人權是一大傷害，也使赴陸面臨極大的不確定性與安全威脅。

沈有忠則表示，中共「入出境新規」凸顯其政權「安全化」治理的本質與風險。北京當局面對內部治理困境及外部衝擊，非但未採取制度化改革措施，而是基於高度不安全感，藉由推動各類國安法規收攏權力作為回應，並從法制層面塑造維穩。

沈有忠指出，中共將商業、商品、技術進出口上升到國家安全層次，其結果將造成往來國家的風險，以及對區域安全的衝擊。相關特殊產業、科技業、半導體業及相關產業鏈、公務員、宗教人士，仍要注意赴陸人身安全。

他表示，政府除持續提供預警資訊外，也會研擬各項評估機制，在兼顧國人人身安全與產業鏈安全的前提下，落實風險管理。