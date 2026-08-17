大陸紀念江澤民百年誕辰 分析：按既有規章制度安排

針對中國官方今天在北京舉行江澤民100週年誕辰紀念大會，香港科技大學榮休教授丁學良今天表示，此次紀念活動完全依照中共既有規章制度安排，官方無意藉此釋放額外政治訊號。而從民間評價來看，江澤民退休後的形象反而有所上升，與其較為親民、外向的個人特質密切相關。

中國官方近期以高規格紀念江澤民誕辰100週年，除舉行紀念大會外，央視上週起播出12集江澤民紀錄片，紀念幣與紀念郵票也於今天同步發行。而與江澤民為同一代領導人的前中國國務院總理朱鎔基於12日逝世，遺體將於18日火化，天安門等地將下半旗致哀。在此政治氛圍下，「江澤民時代」再度受到外界關注。

丁學良今天接受中央社訪問時表示，中共舉辦紀念大會是依照黨內既有規章制度作出的安排，「合乎常規、沒有意外」，官方並無意藉此傳遞額外政治訊號，主要是按制度辦事。

不過，談到江澤民的歷史評價，丁學良認為，江澤民留下3項較為突出的亮點，包括親民風格、推動中國加入世界貿易組織（WTO），以及重視高等教育改革。

丁學良指出，江澤民在民間留下的正面印象，首先與其較為親民、外向的個人風格有關，江澤民是個「性情中人」。他回憶，1980年他在上海復旦大學求學期間，曾在江灣五角場遇見江澤民。當時江澤民僅任上海交通大學黨委書記，卻非常願意與年輕人交流，毫無官架子。

他也提到，江澤民在國際場合展現出的外向性格，例如在美國演唱流行歌曲、在記者會上拿梳子整理頭髮，以及在美國河邊臨時要求游泳等。這些舉動當時雖曾受到非議，但事後反而讓部分民眾認為他真實、不做作。江澤民對香港記者說出的You are too young,too simple, sometimes naive，也成為其個人風格的代表性語句。

第二項亮點，是江澤民與朱鎔基在1990年代力推中國加入WTO。丁學良指出，這是江澤民任內最具歷史影響力的決策之一。當時中共內部不少老幹部仍以毛澤東時代的思維看待經濟與對外關係，強烈反對加入WTO，甚至批評江、朱兩人「把國家給賣了」。但在他看來，如果沒有江、朱兩人做出大量承諾讓步，中國根本不具備加入這個「市場經濟俱樂部」的資格。

「如果沒有加入WTO，中國不可能成為全球貿易大國」。丁學良強調，這項決策不僅改變中國，也改變全球貿易體系。

第三項亮點則是江澤民重視高等教育改革。丁學良指出，江、朱兩人皆出身名校且具備英文能力，江澤民任內贊同建設「世界一流大學」的目標，推動中國大學國際化，這是知識分子對江澤民評價較高的部分之一。「現在很多人都忘了，但這是非常重要的歷史貢獻」。

不過，丁學良也直指，江澤民時代的政治遺產同樣包括對「資產階級自由化」的嚴格管控，涵蓋言論、思想及知識分子活動，以及對民間集體行動的壓制。

他表示，1989年六四事件後，中共將「維穩」視為最重要的治理目標，江澤民延續並強化這套治理邏輯。隨著科技進步，這套維穩機制也逐步演變為今日的「全方位的控制」。

丁學良提到，江澤民任內取締法輪功，以及對官員貪腐比較容忍，也是受到某些人批評的部分。

此外，丁學良指出，江澤民時代也首次意識到中共海軍力量的不足。1995至1996年台灣海峽飛彈危機後，北京深感解放軍長期偏重陸軍，因此他大力推動海軍現代化建設，讓中國海軍成為全球規模最大的海軍奠定基礎，就是為了對付台灣海峽危機。

談及朱鎔基近日逝世，丁學良認為，江澤民紀念活動後，外界也將關注朱鎔基的悼念安排。他表示，按照中共既有規章制度，對朱鎔基的悼念安排，應與前中國國務院總理李克強的規格較為接近。

丁學良表示，江澤民與朱鎔基的個人風格，即較為平民化、非官僚式的特質，令人們越來越懷念；兩人退休後，民間評價反而有所上升，「因為他們身上有很多真性情的地方」。