高市早苗戰歿者追悼致辭 陸外交部敦促與軍國主義徹底切割

日本首相高市早苗15日在全國戰歿者追悼儀式發表致辭。大陸外交部發言人林劍今（17）日表示，高市早苗在致辭中「回避反省教訓，模糊侵略罪責，大開歷史倒車」，並再次敦促日本為政者「深刻反省罪責，同軍國主義徹底切割，不要在錯誤的道路上越走越遠」。

大陸外交部17日下午舉行例行記者會。有記者提問，據報導，高市早苗在15日舉行的全國戰歿者追悼儀式上發表致辭，中方對此有何評論？

林劍表示，高市早苗在致辭中回避反省教訓，模糊侵略罪責，大開歷史倒車，再次暴露出高市政權妄圖對侵略歷史進行掩蓋、歪曲和翻案的險惡用心，已引發各方的強烈譴責和廣泛反對。

林劍稱，日本戰敗投降日的當天，高市早苗向「戰犯神社」供奉祭祀費。日本防衛大臣等高官和政要還前往參拜，進一步加劇亞洲鄰國和國際社會對日本國家走向的高度警惕。

他表示，日本國內的有識之士指出，一個不知反省的國家無法獲得信任。防衛大臣的做法等同於支持侵略戰爭。

林劍提到，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利81周年，也是東京審判開庭80周年，唯有正視歷史、以史為鑑，才能避免重蹈覆轍、再入歧途。

林劍最後表示，「我們再次敦促日本的為政者認真傾聽日本國內和國際社會的正義之聲，深刻反省罪責，同軍國主義徹底切割，不要在錯誤的道路上越走越遠」。

高市早苗15日首度以首相身分出席日本全國戰歿者追悼儀式，致詞時並未提及「反省」。去年適逢二戰日本投降80周年，時任首相石破茂曾在致詞中表示，必須再次將對戰爭的反省與教訓深刻銘記於心。