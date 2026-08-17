快訊

彰化選情緊張 卓伯源點名鄭麗文：若選輸應勇敢辭黨主席

獨／高雄-花蓮機票800元...叫賣哥喊破喉嚨沒人買 航空業者去也搭台鐵

蕭伊弟弟護姊開撕Joeman！爆約砲、包養 曬投資收益「我姊不缺錢」

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗戰爭考驗能源安全 英媒：中國20年布局降低能源衝擊

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
中國過去20多年強力推動可再生能源發展，圖為位於新疆吐魯番市鄯善縣的1GW「光熱＋光伏」一體化項目。新華社
中國過去20多年強力推動可再生能源發展，圖為位於新疆吐魯番市鄯善縣的1GW「光熱＋光伏」一體化項目。新華社

伊朗戰爭引發亞洲能源市場震盪，英國《金融時報》17日刊登石油市場分析師John Kemp文章指，中國過去20多年持續降低對進口石油、天然氣的依賴，並透過提高國內產量、推動電氣化、分散進口來源及累積大量戰略儲備，使中國在這波中東戰事中，相較其他亞洲國家大致避開能源價格飆升及配給措施的衝擊。

文章稱，中國政策制定者過去20年來，一直高度關注對進口石油和天然氣的依賴，以及未來如果與美國發生衝突，海上能源供應可能遭封鎖的風險。2003年，時任大陸國家主席胡錦濤曾以「麻六甲困境」形容相關脆弱性，擔憂重要能源運輸通道受到其他國家控制。

此後，中國一方面推動海軍現代化及擴充，以保護能源供應航線；能源政策方面則提高國內產量、改善能源使用效率、改用替代燃料、擴大電動車使用、分散進口來源，並建立大量戰略儲備。

文章認為，中國原先為可能涉及台海及麻六甲海峽的衝突所做準備，如今也使其面對中東戰爭時降低脆弱性。相較亞洲其他國家受到能源價格上漲及配給影響，中國受到的衝擊相對有限，其他亞洲國家及全球部分國家未來也可能仿效其中部分做法。

在國內能源供應方面，中國煤炭資源較豐富，但石油和天然氣相對不足。目前中國約10%的煤炭、40%的天然氣及超過70%的石油仰賴進口。為降低進口需求，中國持續提高四川、新疆、陝西及內蒙古等地的天然氣產量，並在渤海勘探石油，同時快速發展水力、風力及太陽能等再生能源，並將煤炭作為保障能源安全的「壓艙石」。

電氣化則是另一項重要布局。文章引述國際能源署（IEA）數據指出，中國電動車及其他新能源車目前每天已可替代約100萬桶汽油和柴油需求，隨著車輛持續電氣化，到2035年替代規模預計將超過每天400萬桶。中國「十五五」規畫預計石油消費將在本世紀20年代結束前達峰，汽油及柴油需求則可能已經見頂。

在進口來源方面，中國預期未來一段時間仍將依賴海外供應，因此持續分散能源來源及運輸路線。戰爭爆發前，中國近60%的原油進口來自中東，雖占比不低，但仍低於日本超過90%的水準。

天然氣方面，中國54%的進口天然氣經由海運輸入，其中僅17%來自中東，其餘海運供應主要來自俄羅斯及澳洲。此外，近一半天然氣進口透過俄羅斯及中亞的陸上管線運輸，可降低海上航線遭封鎖所帶來的風險。

文章指，中國也持續擴大能源供應國範圍，與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊拉克、卡達及伊朗等國保持能源關係。此次戰事期間，懸掛中國旗幟或目的地為中國的油輪，多數獲准通過波斯灣及紅海的封鎖。

戰略儲備也是中國降低供應風險的重要手段。中國原油庫存的確切規模並未公開，但戰前中國每天原油進口量比煉油廠加工量多約100萬桶，其中相當一部分被納入商業及戰略庫存。

文章援引估算指，中國原油總庫存戰前超過10億桶，即使進口完全中斷，也足以替代超過100天的進口量。日本及南韓戰前同樣擁有大量儲備，但亞洲其他不少國家的庫存規模明顯較低。

今年上半年，中國原油進口量每天減少超過130萬桶，但國內燃料供應仍大致穩定，部分庫存已被用於維持供應。文章指出，亞洲其他國家目前也正規畫大幅增加能源儲備，以降低未來再次出現供應短缺的風險。

文章最後稱，伊朗戰爭凸顯供應來源多元化及戰略儲備的重要性，這些經驗中國過去20年已持續實踐，如今亞洲其他國家也開始規畫擴大能源庫存，以降低未來供應風險。

伊朗 伊朗戰爭 能源

延伸閱讀

靠接駁轉運荷莫茲海峽隱密運油不斷 日運逾400萬桶壓抑油價

紐時：美國在亞洲老牌盟友遭中國進逼 川普卻一心撲在伊朗

荷莫茲海峽教訓…全球27處「貿易咽喉」安全性引關注 包括台灣海峽

台灣是「不沉堡壘」！前英外交官揪「習近平犯台3前提」：若失敗政治風險巨大

相關新聞

習近平：中華民族將在完成統一的基礎上實現偉大復興

中共今（17）日上午10時在北京人民大會堂舉行江澤民誕辰100周年紀念大會。中共總書記、大陸國家主席習近平發表講話時，引述江澤民曾展望，「中華民族將在完成祖國統一和建立富強民主文明的社會主義現代化國家的基礎上實現偉大的復興」，並稱如今「幾代人矢志奮鬥的夢想正在一步步成為現實」。談及兩岸，習近平並稱江澤民推動兩岸雙方達成體現一中原則的「九二共識」，「有力開展反分裂、反『台獨』重大鬥爭」。

伊朗戰爭考驗能源安全 英媒：中國20年布局降低能源衝擊

伊朗戰爭引發亞洲能源市場震盪，英國《金融時報》17日刊登石油市場分析師John Kemp文章指，中國過去20多年持續降低對進口石油、天然氣的依賴，並透過提高國內產量、推動電氣化、分散進口來源及累積大量戰略儲備，使中國在這波中東戰事中，相較其他亞洲國家大致避開能源價格飆升及配給措施的衝擊。

胡錦濤缺席江澤民百年誕辰大會 溫家寶、王岐山等元老現身

中共今（17）日上午在北京人民大會堂舉行江澤民誕辰100周年紀念大會，多名已退休正國級領導人現身，包括溫家寶、曾慶紅、王岐山等人，前大陸國家主席胡錦濤則缺席。

紀念江澤民百年冥誕 習近平強調從嚴治黨、維護「習核心」

今天是中共前領導人江澤民百年冥誕，官方上午在人民大會堂舉行紀念大會，中共總書記習近平出席並發表重要講話指出，江澤民強調「治國必先治黨、治黨務必從嚴」，愈是改革開放、發展經濟，「愈要加強黨的領導、抓好黨的建設」。他強調，要自覺做到「兩個維護」，並要堅持持之以恆推進全面從嚴治黨。

阿里「千問」AI模型 下載量全球第一

大陸科技巨頭阿里巴巴旗下開源模型千問家族（Qwen）下載量爆發，過去半年全球累計突破三十億次，遠超Meta及Google及大陸同業，成為全球下載量第一的ＡＩ模型。

大陸布局算力 資料中心西移

ＡＩ算力需求快速增加，正在改變大陸數據中心（資料中心）的布局邏輯。第一財經指出，內蒙古烏蘭察布因電價低、氣候利於散熱及網路延遲較低，吸引阿里、蘋果、華為、字節跳動、快手等企業布局數據中心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。