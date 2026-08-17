伊朗戰爭考驗能源安全 英媒：中國20年布局降低能源衝擊

伊朗戰爭引發亞洲能源市場震盪，英國《金融時報》17日刊登石油市場分析師John Kemp文章指，中國過去20多年持續降低對進口石油、天然氣的依賴，並透過提高國內產量、推動電氣化、分散進口來源及累積大量戰略儲備，使中國在這波中東戰事中，相較其他亞洲國家大致避開能源價格飆升及配給措施的衝擊。

文章稱，中國政策制定者過去20年來，一直高度關注對進口石油和天然氣的依賴，以及未來如果與美國發生衝突，海上能源供應可能遭封鎖的風險。2003年，時任大陸國家主席胡錦濤曾以「麻六甲困境」形容相關脆弱性，擔憂重要能源運輸通道受到其他國家控制。

此後，中國一方面推動海軍現代化及擴充，以保護能源供應航線；能源政策方面則提高國內產量、改善能源使用效率、改用替代燃料、擴大電動車使用、分散進口來源，並建立大量戰略儲備。

文章認為，中國原先為可能涉及台海及麻六甲海峽的衝突所做準備，如今也使其面對中東戰爭時降低脆弱性。相較亞洲其他國家受到能源價格上漲及配給影響，中國受到的衝擊相對有限，其他亞洲國家及全球部分國家未來也可能仿效其中部分做法。

在國內能源供應方面，中國煤炭資源較豐富，但石油和天然氣相對不足。目前中國約10%的煤炭、40%的天然氣及超過70%的石油仰賴進口。為降低進口需求，中國持續提高四川、新疆、陝西及內蒙古等地的天然氣產量，並在渤海勘探石油，同時快速發展水力、風力及太陽能等再生能源，並將煤炭作為保障能源安全的「壓艙石」。

電氣化則是另一項重要布局。文章引述國際能源署（IEA）數據指出，中國電動車及其他新能源車目前每天已可替代約100萬桶汽油和柴油需求，隨著車輛持續電氣化，到2035年替代規模預計將超過每天400萬桶。中國「十五五」規畫預計石油消費將在本世紀20年代結束前達峰，汽油及柴油需求則可能已經見頂。

在進口來源方面，中國預期未來一段時間仍將依賴海外供應，因此持續分散能源來源及運輸路線。戰爭爆發前，中國近60%的原油進口來自中東，雖占比不低，但仍低於日本超過90%的水準。

天然氣方面，中國54%的進口天然氣經由海運輸入，其中僅17%來自中東，其餘海運供應主要來自俄羅斯及澳洲。此外，近一半天然氣進口透過俄羅斯及中亞的陸上管線運輸，可降低海上航線遭封鎖所帶來的風險。

文章指，中國也持續擴大能源供應國範圍，與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊拉克、卡達及伊朗等國保持能源關係。此次戰事期間，懸掛中國旗幟或目的地為中國的油輪，多數獲准通過波斯灣及紅海的封鎖。

戰略儲備也是中國降低供應風險的重要手段。中國原油庫存的確切規模並未公開，但戰前中國每天原油進口量比煉油廠加工量多約100萬桶，其中相當一部分被納入商業及戰略庫存。

文章援引估算指，中國原油總庫存戰前超過10億桶，即使進口完全中斷，也足以替代超過100天的進口量。日本及南韓戰前同樣擁有大量儲備，但亞洲其他不少國家的庫存規模明顯較低。

今年上半年，中國原油進口量每天減少超過130萬桶，但國內燃料供應仍大致穩定，部分庫存已被用於維持供應。文章指出，亞洲其他國家目前也正規畫大幅增加能源儲備，以降低未來再次出現供應短缺的風險。

文章最後稱，伊朗戰爭凸顯供應來源多元化及戰略儲備的重要性，這些經驗中國過去20年已持續實踐，如今亞洲其他國家也開始規畫擴大能源庫存，以降低未來供應風險。