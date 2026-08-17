胡錦濤缺席江澤民百年誕辰大會 溫家寶、王岐山等元老現身

中共今（17）日上午在北京人民大會堂舉行江澤民誕辰100周年紀念大會，多名已退休正國級領導人現身，包括溫家寶、曾慶紅、王岐山等人，前大陸國家主席胡錦濤則缺席。

根據央視直播畫面，中共正國級退休領導人中，溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、栗戰書、汪洋、李嵐清、曾慶紅、李長春、賀國強、劉雲山、王岐山及張高麗均出席此次大會。

其中，江澤民時期的重要政治人物曾慶紅、李嵐清、李長春等均現身，久未公開露面的王岐山此次也出席大會。前大陸國家主席胡錦濤、前全國政協主席李瑞環、前中紀委書記吳官正及前中共中央政法委書記羅幹則缺席。

大陸旅美時政評論員蔡慎坤17日在社群平台X發文稱，溫家寶、王岐山此次現身「靴子落地」。他表示，溫家寶除頭髮變白外，外貌與過去變化不大。至於王岐山，蔡慎坤形容其看起來較為消瘦、表情也不自然。蔡慎坤並特別指出胡錦濤沒有現身，質疑究竟是未獲安排出席，還是健康因素所致。

蔡慎坤此前即曾將江澤民百年誕辰紀念大會形容為觀察中共政治動向的「政治風向標」，並點名胡錦濤、王岐山是否現身值得觀察。

此次大會由中共總書記、大陸國家主席習近平出席並發表講話。中共建政以來，已故領導人百年誕辰多舉行座談會，此前只有毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平及陳雲6人曾獲舉行紀念大會，江澤民是第7人。