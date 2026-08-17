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紀念江澤民百年冥誕 習近平強調從嚴治黨、維護「習核心」

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
中共17日上午在人民大會堂舉行「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」，禮堂二樓眺台上懸掛著橫幅：「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」。圖／截自央視
中共17日上午在人民大會堂舉行「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」，禮堂二樓眺台上懸掛著橫幅：「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」。圖／截自央視

今天是中共前領導人江澤民百年冥誕，官方上午在人民大會堂舉行紀念大會，中共總書記習近平出席並發表重要講話指出，江澤民強調「治國必先治黨、治黨務必從嚴」，愈是改革開放、發展經濟，「愈要加強黨的領導、抓好黨的建設」。他強調，要自覺做到「兩個維護」，並要堅持持之以恆推進全面從嚴治黨。

中共17日上午在人民大會堂舉行「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」，中共建政以來，已故領袖百年誕辰一般只召開座談會，只有6人享受過紀念大會的頂級規格，包括毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲，江澤民是第7人。

本次大會由中共政治局常委、國務院總理李強主持，包括在京黨和國家其他領導人、退休領導人等出席。83歲的前中共總書記胡錦濤再度缺席，他最後一次公開露面，是2022年12月到解放軍總醫院送別江澤民。而溫家寶、栗戰書、汪洋、曾慶紅、王岐山、胡春華等多名退休領導人則有露面。

習近平在大會上發表重要講話，他讚揚江澤民是卓越領導人，中共第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者，又指江澤民的一生，是光輝的一生、戰鬥的一生。

習近平提到六四事件，指「1989年春夏之交發生的嚴重政治風波」，時任上海市委書記的江澤民堅決支持和執行黨中央正確決策，有力維護了上海穩定。

習近平稱，江澤民從領導崗位上退下來後，堅決擁護和支持黨中央工作，關心中國特色社會主義偉大事業，「堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」。

習近平表示，面對20世紀80年代末90年代初國際風雲變幻和國內發生嚴重政治風波的重大考驗時，江澤民毫不動搖堅持經濟建設這個中心，旗幟鮮明堅持四項基本原則，堅持改革開放，開展治理整頓，進行外交鬥爭，堅決維護了國家的獨立、尊嚴、安全、穩定。

習近平說，江澤民強調治國必先治黨、治黨務必從嚴，愈是改革開放、發展經濟，愈要加強黨的領導、抓好黨的建設。江澤民強調領導幹部要講學習、講政治、講正氣，推動著力解決提高領導水平和執政水平、增強「拒腐防變」和抵禦風險能力兩大歷史性課題。

習近平強調，新征程上，要自覺做到「兩個維護」（維護「習核心）。要堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導，「持之以恆推進全面從嚴治黨」。

習近平還提到，江澤民領導實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，有力開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭。

習近平最後強調，「全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在黨中央周圍」，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅定信心、奮發圖強，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥。

禮堂內，主席台上方懸掛著「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」，後幕正中央懸掛江澤民遺像、紅旗分列兩側，二樓眺台上懸掛著橫幅：「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥！」

今天是中共前領導人江澤民百年冥誕，中共官方17日上午在人民大會堂舉行「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」。圖／截自央視
今天是中共前領導人江澤民百年冥誕，中共官方17日上午在人民大會堂舉行「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」。圖／截自央視

中共17日上午在人民大會堂舉行「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」，中共總書記習近平出席並發表重要講話。圖／截自央視
中共17日上午在人民大會堂舉行「紀念江澤民同志誕辰100周年大會」，中共總書記習近平出席並發表重要講話。圖／截自央視

習近平 江澤民 中共

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