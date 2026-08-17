習近平：中華民族將在完成統一的基礎上實現偉大復興

中共今（17）日上午10時在北京人民大會堂舉行江澤民誕辰100周年紀念大會。中共總書記、大陸國家主席習近平發表講話時，引述江澤民曾展望，「中華民族將在完成祖國統一和建立富強民主文明的社會主義現代化國家的基礎上實現偉大的復興」，並稱如今「幾代人矢志奮鬥的夢想正在一步步成為現實」。談及兩岸，習近平並稱江澤民推動兩岸雙方達成體現一中原則的「九二共識」，「有力開展反分裂、反『台獨』重大鬥爭」。

習近平在講話中表示，江澤民是「全黨全軍全國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人」，是偉大的馬克思主義者、無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，是中國特色社會主義偉大事業的傑出領導人、中共第3代中央領導集體的核心、「三個代表」重要思想的主要創立者。

回顧江澤民政治生涯時，習近平提到，1989年春夏之交，大陸「發生嚴重政治風波」，江澤民「堅決擁護和執行黨中央正確決策，有力維護了上海穩定」。同年6月，江澤民在中共13屆4中全會上當選中共中央政治局常委、中央委員會總書記，並於同年11月出任中共中央軍委主席，形成以江澤民為核心的中共第3代中央領導集體。

習近平稱，從中共13屆4中全會到16大的13年間，江澤民帶領中央領導集體「堅定不移堅持和發展中國特色社會主義」，開創大陸改革開放和社會主義現代化建設新局面；江澤民在籌備中共16大期間主動提出不再擔任中央領導職務，並於2004年主動提出辭去中共中央軍委及國家中央軍委主席職務。

習近平表示，「江澤民同志的一生，是光輝的一生、戰鬥的一生」，稱其為爭取民族獨立、人民解放，以及實現國家富強、人民幸福「鞠躬盡瘁、奮鬥終身」，並為「開創全面改革開放新局面、實現人民生活總體小康、成功把中國特色社會主義推向21世紀」作出不可磨滅的貢獻。

在兩岸及港澳議題方面，習近平談到江澤民「深謀遠慮的戰略思維」時表示，江澤民領導實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸雙方達成體現一個中國原則的「九二共識」，「有力開展反分裂、反『台獨』重大鬥爭」。

習近平並引述江澤民過去對新世紀的展望稱，「中國人民將堅定不移地沿著建設有中國特色社會主義道路繼續前進」，中國的發展將透過各地區共同進步達到普遍繁榮，「中華民族將在完成祖國統一和建立富強民主文明的社會主義現代化國家的基礎上實現偉大的復興」。

習近平隨後表示，「今天，我們可以無比自豪地說」，經過長期努力，中共與國家事業興旺發達、社會安定、人民生活持續改善，「實現中華民族偉大復興前景光明，幾代人矢志奮鬥的夢想正在一步步成為現實」。

他最後引用江澤民詩句「歷盡天華成此景，人間萬事出艱辛」，要求全黨全軍全國各族人民「更加緊密地團結在黨中央周圍」，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興而奮鬥。

值得注意的是，江澤民此次獲中共舉行誕辰100周年「紀念大會」。自中共建政以來，此前只有毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平及陳雲等6名已故中共領導人，百年誕辰時獲舉行此一高規格紀念大會，江澤民為第7人。

此外，配合上午舉行的江澤民誕辰100周年紀念大會，大陸國務院新聞辦公室今天公布7月國民經濟運行情況的記者會，也從過去多於上午10時舉行，改至下午3時。