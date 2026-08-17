大陸布局算力 資料中心西移

ＡＩ算力需求快速增加，正在改變大陸數據中心（資料中心）的布局邏輯。第一財經指出，內蒙古烏蘭察布因電價低、氣候利於散熱及網路延遲較低，吸引阿里、蘋果、華為、字節跳動、快手等企業布局數據中心。

報導指出，在內蒙古烏蘭察布的察哈爾高新區，沿路可見三十多家企業的數據中心，不少園區仍在建設。其中，烏蘭察布的核心優勢之一是電價。阿里巴巴數據中心總經理王朝陽表示，當地電價約每度人民幣○點三二至○點三五元（約為東部主要城市的二分之一至三分之二），年平均氣溫四點三度，距北京約三百五十公里，往返網路延遲約四毫秒。他認為，選擇烏蘭察布是市場、成本和技術依賴三套邏輯相互作用的結果。

進入ＡＩ時代，大量模型訓練需求增加，單機櫃平均功率從雲計算數據中心的十至十五千瓦，提高至ＡＩ數據中心的一百千瓦，電力也成為產能限制；同時，大模型訓練及部分推理業務對跨區域網路時延的容忍度較高，使烏蘭察布變得「足夠近」。

在此之下，王朝陽說，數據中心發展正呈現「從東往西三級縱深，以訓練為中心；從西往東三級下沉，以推理為中心」的趨勢。千卡、萬卡集群最初集中於京津冀、長三角、大灣區，萬卡集群已基本遷至「胡煥庸線」以西，未來更大的集群也可能向西部布局。

而近期大陸多家算力產業鏈公司也已開啟擴產計畫，下游需求端方面，雲廠商與運營商大幅加碼，比如騰訊稱今年第三季會繼續大幅增加算力採購。阿里雲計畫將模組化數據中心全球產能提升兩倍以上，大型數據中心（ＡＩＤＣ）交付工期縮短至一百天，建設成本降低百分之十以上。

分析師認為，更高ＡＩ基礎設施投入意味著更強的硬體採購需求，能緩解市場對於上游晶片、通信連接和記憶體訂單增長放緩的擔憂。