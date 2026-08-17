阿里「千問」AI模型 下載量全球第一

大陸科技巨頭阿里巴巴旗下開源模型千問家族（Qwen）下載量爆發，過去半年全球累計突破三十億次，遠超Meta及Google及大陸同業，成為全球下載量第一的ＡＩ模型。

彭博指出，阿里巴巴近日在電子信件中表示，旗下ＡＩ模型千問系列已開源超過四百六十個模型，並衍生出超三十萬個衍生模型。

開源ＡＩ社群Hugging Face近日發布報告亦指，千問的下載數據使其成為「開放ＡＩ生態系統中最大的基礎之一」，「千問已成為開發者決定微調和部署哪些模型時的『預設工作流程』的一部分」。

ＩＴ之家提到，根據Hugging Face報告，二○二六年Google模型下載量約四點一八億次、Meta約二點二七億次，阿里千問則達二十點四五億次。不過，這項數據僅計算Hugging Face Hub上的下載量，不含魔搭社區等平台，顯示即使以單一平台計算，千問下載量仍遠超Google、Meta等全球競品。

報告顯示，基於千問的衍生模型在Hugging Face上達十五萬一千四百四十八個，是Meta的二點六倍、Llama系列的四點七倍；Google衍生模型數為八萬二千五○六個。二○二六年大陸前沿ＡＩ實驗室發布的最大開放模型參數規模普遍超過美國實驗室，大陸實驗室月上限在七千五百四十億至二點七八兆參數之間，美國多數月份低於一千三百億參數。

彭博提到，隨著包括阿里巴巴在內的大陸開發者推出性能強大、成本相對較低且易於調整的模型，下載量和衍生模型數量已成為衡量中美ＡＩ競爭影響力的指標之一。報導認為，千問的崛起也顯示，這一策略正在大陸以外獲得更多開發者採用。

中國模型便宜是目前市場普遍共識。千問在中國國內ＡＰＩ輸入價格僅為美國同類模型的‌十分之一左右，輸出價格約為‌五分之一至三分之一‌。

報導指，模型家族愈完整，愈容易形成自我強化的生態系。隨著愈來愈多開發者採用相關模型，就會有更多衍生版本出現，進而吸引新的使用者。

同時，彭博提到，美國針對晶片和ＡＩ系統的出口管制措施，似乎並未阻礙大陸競爭對手的發展步伐。千問、月之暗面、深度求索等大陸ＡＩ模型開發商正力求縮小與OpenAI、Anthropic等美國閉源模型的差距。阿里也透過旗下雲端平台，向東南亞、非洲等市場的企業客戶提供千問，進一步擴大其市場覆蓋範圍。