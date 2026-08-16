朱鎔基告別式18日舉行 天安門等地降半旗

中共官方今天宣布，18日將在北京舉行已故前中國國務院總理朱鎔基的告別式並火化，當日天安門等地將降半旗致哀。

新華社今天報導，朱鎔基的遺體將於18日在北京火化。先前中共當局已排定17日為已故領導人江澤民舉行100週年冥誕紀念大會。

根據宣布，為悼念朱鎔基，18日在北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部，各省、自治區、直轄市黨委和政府所在地，香港特別行政區、澳門特別行政區，各邊境口岸，對外海空港口，中國駐外使領館將下半旗致哀。

新華社先前報導，朱鎔基因病醫治無效，於2026年8月12日上午11時6分在北京逝世，享壽98歲。

朱鎔基生於1928年，畢業於北京清華大學電機系。他在1991至1998年為國務院副總理，期間兼任中國人民銀行行長；1998年至2003年間擔任中國國務院總理。其政治遺產主要與其長期主導中國經濟工作有關，主導多項影響深遠的經濟體制改革。