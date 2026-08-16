陸使館痛批菲國防長 瘋狂進行各種反華活動

菲律賓總統馬可仕本月14日表示計畫「重置」與中國的關係，但菲中關係改善恐怕不易。中國駐菲律賓大使館15日深夜發文痛批菲律賓國防部長鐵歐多洛「瘋狂進行各種反華活動」，意圖將兩國「搞壞搞亂」，把菲律賓推到與中國對抗的最前沿。

中國駐菲律賓大使館15日深夜11時許發布一份針對鐵歐多洛的新聞稿，就今年5月15日菲國軍警以涉嫌非法打工及存環保、工安等疑慮為由，突襲民答那峨島「三佳鋼鐵廠」（Phil-Sanjia Steel Corp.），並逮捕70名中國籍員工提出七點質疑：

一、鐵歐多洛到底是防長還是警察局長？為什麼要插手執法行動？這是他的職責嗎？

二、如工廠違反環保等法律，為什麼抓工人，而不是相關負責人？為什麼只抓中國工人？

三、據中國工人表示，該廠所有工人平日上班從未穿過防護服。突襲當天，一群執法人員讓3名中國工人穿上防護服擺拍，事後大肆炒作中國工人日常穿防護服，菲律賓工人卻不穿。這不是汙衊構陷是什麼？

四、被關押的70名中國工人，每13人被關在一間5平米的牢房，菲方未按雙邊協議向中方進行領事通報和安排領事探視，這是正常執法行動嗎？

五、中國使館第一時間向菲方提供所有中國工人護照、簽證合法齊備的信息資料。為什麼菲方既不反饋，也不放人？為什麼32天後所有人才被釋放？

六、鐵歐多洛說，70名中國工人被抓時身上沒有護照，他認為工廠在販賣人口。所有外國工人在菲律賓工廠上班都要每天隨身攜帶護照嗎？

七、外國公民是否違法犯罪，是由防長說了算嗎？菲國司法部門5月28日表示對70名中國工人的指控證據不足，鐵歐多洛尊重司法嗎？

中國駐菲律賓大使館批評鐵歐多洛針對此事的相關言論「毫無根據、歪曲事實、顛倒黑白」，並指其「瘋狂進行各種反華活動，其真實目的就是要把中菲關係搞壞搞亂，把菲律賓推到與中國對抗的最前沿，讓兩國關係緊張、衝突不斷，以服務其不可告人的政治私利。如果讓他的圖謀得逞，損害的將是兩國和兩國人民的根本利益」。

大陸外交部已於今年6月11日宣布對鐵歐多洛及其‌配偶、子女‌實施制裁。這是中國首次對在任外國國防部長採取此一措施，制裁具體內容包括禁止入境中國大陸及港澳，禁止中國境內任何組織、個人與鐵歐多洛及其家屬進行任何形式的交易、合作或商業往來。

在菲律賓逮捕三佳鋼鐵廠70名中國員工後，大陸外交部早前也宣布，百餘名菲律賓公民因在中國非法就業、非法居留已遭依法處理。大陸外交部發言人郭嘉昆在本月10日例行記者會中表示，中國移民管理機構持續深化在華「三非」（非法入境、非法居留、非法就業）外國人治理，依法開展專項行動。在專項行動過程中，移民管理工作人員規範文明執法，保障了涉案外籍人員的權益。