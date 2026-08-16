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朱鎔基病逝高市哀悼 港媒：「葬禮外交」被過度解讀

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸前總理朱鎔基8月12日因病辭世後，日本駐中國大使館次日下半旗表達悼念。圖／取自日本國駐華大使館Ｘ帳號
大陸前總理朱鎔基8月12日因病辭世後，日本駐中國大使館次日下半旗表達悼念。圖／取自日本國駐華大使館Ｘ帳號

大陸前總理朱鎔基上周三去世後，多國政要紛紛發文悼念，日本首相高市早苗也在次日向大陸國家主席習近平、總理李強表達哀悼，並談及朱鎔基對日中關係發展作出的貢獻。日本外相茂木敏充則向中國外長王毅表示哀悼之意，同日日本駐華大使館則在微博發布下半旗照，配文悼念朱鎔基。

港媒星島日報周日發出署名文章稱，由於高市早苗去年11月發表「台灣有事」論令中日關係急劇惡化，一年多來兩國高層「零交往」，因此高市此次悼念朱鎔基引發關注，有分析指稱，日本政府希望通過「葬禮外交」釋放善意，管控持續下跌的日中關係，不過此說法恐怕是過度解讀。

星島日報表示，2023年10月27日，中共前總理李克強在上海離世當天，時任日本首相岸田文雄即向習近平、李強發出唁電，外相上川陽子和駐華使館同日表達哀悼，至11月2日告別式當天，使館再降半旗。此次朱鎔基病逝，日方反應節奏基本相似：首相致唁、外長跟進、使館降半旗。兩者皆屬標準外交禮儀，「並非針對當前關係低谷的特殊安排或破格之舉」。

文章指出，對已故前政府首腦致哀是多數國家的常規做法，不必承載太多意圖。把例行外交操作拔高為「管控跌勢」的主動姿態，既低估了中日結構性矛盾的深度，也高估了高市政府修補雙邊關係的誠意。

星島日報認為，真正決定中日關係走向的，是歷史認知、安全政策與地區戰略等實質議題，而非一次唁電或降半旗。15日是日本戰敗投降紀念日，雖然高市沒有直接去靖國神社參拜，但罕有地在日本武道館向著距離數百米遠的靖國神社做出「二拜二拍手一拜」的「遙拜」動作。

此外，日本防相小泉進次郎等日本內閣成員15日繼續不理會鄰國反對，集體參拜靖國神社，悼念他們口中所謂的「英靈」。日方如此舉動，根本看不到有任何想管控中日關係的意圖和誠意。

朱鎔基 葬禮 外交 王毅 高市早苗 日本 茂木敏充

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