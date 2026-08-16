陸博主發布進靖國神社影片 痛批把侵略說得道貌岸然

就在自民黨高層和高市內閣成員多人前往祭拜靖國神社之際，8月15日，大陸短影音博主「李昇在路上」發布自己數月前赴靖國神社的影片並配文稱：歷史不會因為篡改和迴避就消失。評論區大陸網友紛紛留言道：「銘記歷史，勿忘國恥」。

影片當中，李升表示，他進入靖國神社的第一反應不是憤怒，而是震驚和荒誕，一樁樁反人類的罪行卻被大面積抹除和淡化。為此，返回中國後他又專門走訪了南京、徐州、瀋陽、哈爾濱、重慶多處抗戰罪證遺址，就是為了撕開靖國神社這一隱藏數十年的歷史騙局。

據極目新聞，李升表示，他是今年4月去的靖國神社。館內的陳設對歷史進行修改，絕口不提侵略的事實，各種屠殺事件也絕口不提，甚至把自己偽裝成受害者。最讓他受不了的是，館內有一架零式戰機，其前身曾參與過重慶大轟炸，他作為一個重慶人看到非常難以接受。

「最讓人覺得可恨的是，它竟然把每一次侵略都說得義正詞嚴。」李昇在影片中說道，「就是這樣一座系統性篡改歷史的博物館，日本對小學生參觀免費，從孩子開始灌輸錯誤思想：戰犯是英雄，日本是受害者。」

接著，李升回到大陸又分別去侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、徐州閔窩慘案遺址、瀋陽九一八歷史博物館、哈爾濱731部隊罪證陳列館、重慶大轟炸慘案遺址，將真實情況與靖國神社中展現的情況做對比。

李升表示，文字可以修改，展板可以選擇性刪減，但土地上留存的苦難不會憑空消失。哪一邊是正義，哪一邊是罪惡，歷史早就已經審判過了，篡改歷史的罪惡終將被歷史釘住，被刪掉的不會被遺忘，中國土地記得，中國人民記得。

資料顯示，靖國神社位於東京千代田區，神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。

大陸外交部發言人8月15日表示，日本二戰時期發動對外侵略戰爭，犯下慘無人道罪行。靖國神社是日本軍國主義的精神工具和象徵，其供奉的14名甲級戰犯是發動侵略戰爭的罪魁禍首，靖國神社是「戰犯神社」。

該發言人稱，無論日本政客編造何種理由，都無法隱藏其為戰犯翻案、掩蓋戰爭罪責、歪曲歷史事實，為加速「再軍事化」鋪路的真實企圖。有關錯誤行徑是對歷史正義的褻瀆，對文明底線的挑戰，對戰後國際秩序的挑釁，國際社會一致堅決反對。