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高市向靖國神社供奉祭祀費 陸使館警告：別再走向歷史被告席

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
日本防衛大臣小泉進次郎（圖中）等日本政要15日前往靖國神社參拜，引發中國大陸強烈憤慨，並向日方提出嚴正交涉與強烈抗議。美聯社
日本防衛大臣小泉進次郎（圖中）等日本政要15日前往靖國神社參拜，引發中國大陸強烈憤慨，並向日方提出嚴正交涉與強烈抗議。美聯社

8月15日是二戰日本宣布無條件投降81周年，日本首相高市早苗以自民黨總裁名義，用「自費」方式向靖國神社奉納「玉串料」（祭祀費），自民黨幹事長鈴木俊一及日本防衛大臣小泉進次郎等黨政要員則前往參拜。中國駐日本大使館對此表達強烈憤慨，並警告日方「不要再次走向歷史的被告席」。

中國駐日本大使館發言人15日深夜以「答記者問」形式發布新聞稿指出，靖國神社是日本軍國主義發動侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有對侵略戰爭負有直接罪責的14名甲級戰犯。日方領導人和政客對靖國神社頂禮膜拜，公然站在歷史正義和人類良知的對立面，嚴重挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序。中方對此表示強烈憤慨、嚴厲譴責，已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。

新聞稿稱，今年是東京審判開庭80周年，東京審判依法對甲級戰犯作出裁決，捍衛了世界反法西斯戰爭的勝利成果。正確對待和深刻反省軍國主義侵略歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，也是建立和發展中日關係的重要政治基礎。

中國駐日本大使館發言人敦促日方深刻反省歷史罪責，認真汲取歷史教訓，恪守和平發展承諾，以實際行動同軍國主義徹底切割，停止「再軍事化」的危險行徑，不要再次走向歷史的被告席。

靖國神社 祭祀 高市早苗

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