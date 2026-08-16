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梁文傑嘆：《給阿嬤的情書》硬生生被操作成統戰片

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸官方今年強力向全球推送小品電影《給阿嬤的情書》，圖為8月5日晚，《給阿嬤的情書》在印尼雅加達首映，據稱有多位中國與印尼兩國政商、文化等各界人士出席觀看。新華社
大陸官方今年強力向全球推送小品電影《給阿嬤的情書》，圖為8月5日晚，《給阿嬤的情書》在印尼雅加達首映，據稱有多位中國與印尼兩國政商、文化等各界人士出席觀看。新華社

陸委會副主委梁文傑15日專程前往桃園中壢觀看大陸官方今年力推的電影《給阿嬤情書》後，在社交媒體threads發文分享稱這部電影是很不錯的小品，有點像潮汕版的《海角七號》。梁文傑並感嘆，這部電影本來不是統戰片，卻被中共硬生生操作成了統戰片。

梁文傑說，因為國台辦大力宣傳，他15日特別跑一趟中壢去看《給阿嬤的情書》。他形容，這部片是很不錯的小品，幽默之中也蠻催淚。導演藍鴻春並沒有要談什麼大中國敘事，只是講一個對潮汕人來說很熟悉的下南洋故事，有點像潮汕版的《海角七號》，兩者都是從塵封的異鄉書信展開敘事。

梁文傑並表示，這部電影牽涉到的歷史有兩點可以說：

第一，男主角是1948年怕被國民黨徵兵而跑去南洋，但國民黨當時為什麼急需徵兵? 那是因為中共在二戰結束後立刻開始搞內亂。這對小夫妻的悲劇源頭正是中共。

第二，男主角待在泰國的時間是在1955年到1960年。在這段時間，中共搞人民公社和大躍進搞到全國民不聊生，連堪稱富庶的潮汕地區也發生大規模飢荒和非正常死亡的現象。但電影中女主角和3個小孩在家鄉的生活卻似乎一切如常。導演這樣呈現完全可以理解，因為沒人敢碰，甚至知道的人也不多。

梁文傑最後指出，對台灣人來說這部電影沒什麼，但對岸的政治宣傳如影隨形。央視還到現場做特別報導，本來不是統戰片也硬生生被操作成統戰片了。

不過，同黨籍的桃園市議員黃瓊慧對這部電影的看法則與梁文傑不同。桃園電影節上周五（14日）登場，《給阿嬤的情書》15日在電影節期間放映。對此，黃瓊慧質問桃園市長張善政，「為什麼要一直配合中國統戰台灣人？」

對於《給阿嬤的情書》在桃園電影節上映，大陸國台辦發言人朱鳳蓮上個月底曾在記者會中表示，這部電影的內容「是兩岸同胞的共同記憶」、「受到兩岸觀眾的歡迎」。

梁文傑 阿嬤 情書 統戰 電影 陸委會

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