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「消失」近3個月 甘肅省副省長程曉波主動投案

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
甘肅省委常委、副省長程曉波主動投案，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。中新社
甘肅省委常委、副省長程曉波主動投案，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。中新社

大陸官場再有一「虎」於任上落馬。中共中央紀委國家監察委員會網站8月14日發布消息稱，甘肅省委常委、副省長程曉波涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，程曉波現年54歲，山西長治人，曾任大陸國家信息中心主任、國家發展和改革委員會副秘書長、甘肅省委常委，省政府副省長、黨組副書記等職。

程曉波為中國大陸今年首位主動投案的「70後」省部級幹部，其落馬早有跡象。根據《甘肅日報》報導，今年5月11日，程曉波在臨夏州調查黃河流域生態保護和高品質發展、國家統計督察回饋問題整改等工作。另據甘肅政府網消息，5月18日至19日，程曉波到舟曲縣調查。但此後近三個月，程曉波就在官方新聞報導中消失。

值得注意的是，將近五個月前，程曉波的前同事就任落馬。2020年4月程曉波赴甘肅任職時，是該省最年輕的副省長，進入省委常委班子後，也是該省當時最年輕的省委常委。值得一提的是，今年3月中旬，甘肅另一名省委常委、副省長雷思維也在任上落馬。

中共 黃河 大陸 秘書長 中國大陸

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