江澤民百歲冥誕前人民日報全版緬懷 不忘強調忠於習近平

中共明天將為已故領導人江澤民舉行100歲冥誕紀念大會，黨媒人民日報今天全版篇幅刊登紀念文章肯定其功績，並藉由「更加緊密團結」在以習近平為核心的黨中央周圍等語，強調全黨要忠於習近平。

人民日報16日在第5版全版刊登「在中國特色社會主義道路上不斷創造無愧於時代和人民的新業績—紀念江澤民同志誕辰100週年」一文，署名為中共中央黨史和文獻研究院。

文章表示，在江澤民誕辰100週年之際，「緬懷他的豐功偉績，學習他的崇高風範，對廣大黨員、幹部、群眾緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，推動『十五五』（2026年到2030年經濟社會建設）開好局、起好步，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，具有重大意義」。

這篇約6400字的長文中，除了回顧江澤民的簡歷，更用江澤民執政成就、說過的話，來比對習近平從中共18大上任後的施政成果，凸顯習近平繼承江澤民遺志不斷向前邁進。

江澤民在1989年6月天安門民主運動遭血腥鎮壓後擔任中共總書記，同年11月擔任中央軍委主席。文章說，當時國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗，中國社會主義事業發展面臨空前巨大的困難和壓力。但在江澤民帶領下，打開了改革開放和社會主義現代化建設新局面。

文章並指，在「以江澤民同志為核心的黨的第三代中央領導集體」領導下，中國從容應對一系列關係主權和安全的國際突發事件，特別是成功抵禦亞洲金融危機衝擊、戰勝1998年特大洪澇災害等。

文章說，「歷史反覆證明，全黨必須有核心、黨中央必須有核心，沒有核心的領導是靠不住的」。「新時代」（指習近平就任總書記）以來，中國之所以能夠經受住歷史罕見的衝擊挑戰，「根本在於以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引」。

文章說，距離基本實現「社會主義現代化」只有不到10年時間，距離實現全面建成社會主義現代化強國目標也只有20多年時間，「時不我待、指爭朝夕。讓我們更加緊密地團結在『以習近平同志為核心的黨中央』周圍，全面貫徹『習近平新時代中國特色社會主義思想』，深入學習貫徹習近平黨建思想」。

江澤民1926年8月17日出生，2022年11月30日逝世，享壽96歲。

中共中央17日將為已故領導人江澤民舉行誕辰100週年紀念大會，中共總書記習近平將出席並發表重要講話。除了高規格的紀念大會，官媒央視自11至16日連續播出12集文獻紀錄片「江澤民」，一天2集。