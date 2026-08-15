快訊

鬼月「曬娃」招好兄弟？民俗專家破迷思：家裡擺沒事、帶出門1招避邪

聽新聞
0:00 / 0:00

江澤民百歲誕辰紀念…習近平將出席講話 學者：留意「誰不在場」

中央社／ 台北15日電
中共當局17日將為已故領導人江澤民舉行誕辰100週年紀念大會，中共總書記習近平將出席並發表重要講話。 新華社
中共當局17日將為已故領導人江澤民舉行誕辰100週年紀念大會，中共總書記習近平將出席並發表重要講話。 新華社

中國官媒新華社今晚報導，中共當局17日將為已故領導人江澤民舉行誕辰100週年紀念大會，中共總書記習近平將出席並發表重要講話。

國立政治大學政治系、東亞研究所特聘教授寇健文日前接受新加坡聯合早報訪問時分析，江澤民紀念大會的一大看點是觀察哪些在任和退休領導人、高層幹部以及軍隊將領出席，「這麼高規格的活動，照理來說大家都應該出席；如果有人不在場，就更值得留意」。

此外，寇健文說，中共20大以來，大批高層幹部和軍隊將領落馬，中共黨內人心動盪，此時高規格紀念江澤民，既表明傳承歷史的必要，也凸顯現任領導人的治黨和治國理念，一定程度上可發揮穩定中共黨內人心的作用。

江澤民誕辰100週年紀念大會將於17日上午10時在北京人民大會堂舉行，央視、新華網等官媒將現場直播。

香港明報稍早前報導，中共建政以來，領導人百年誕辰通常只召開座談會，只為6人舉行過紀念大會，包括毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲，江澤民是第7人。

除了高規格的紀念大會，官媒央視自11至16日連續播出12集文獻紀錄片「江澤民」，一天2集。

另據中國人民銀行公告，17日當天開始將陸續發行江澤民誕辰100週年紀念幣。紀念幣共4款，其中普通紀念幣1款、金質紀念幣2款、銀質紀念幣1款，都是中國法定貨幣。

江澤民 習近平

延伸閱讀

中共頂規紀念江澤民百年誕辰 17日辦紀念大會並將發行四種紀念幣

中共中央領導人夏季休假結束 厄瓜多總統明訪陸

朱鎔基逝世…高市主動向中致哀 美國「晚一天」才表哀悼

有何盤算？朱鎔基逝世 高市致哀 美駐華大使隔2天發文悼念

相關新聞

江澤民百歲誕辰紀念…習近平將出席講話 學者：留意「誰不在場」

中國官媒新華社今晚報導，中共當局17日將為已故領導人江澤民舉行誕辰100週年紀念大會，中共總書記習近平將出席並發表重要講...

日本防衛大臣參拜靖國神社 陸國防部批：為軍國主義揚幡招魂

8月15日是日本「終戰紀念日」（陸稱戰敗投降日），針對日本政要前往靖國神社參拜一事，繼大陸外交部表達「強烈抗議」後，大陸國防部也在傍晚大肆批評稱，此舉充分暴露出日本右翼勢力嚴重扭曲的歷史觀和為軍國主義揚幡招魂的危險圖謀。並指日方若一意孤行推進「新型軍國主義」，必將再次受到正義審判和歷史清算。

「高度重視中韓關係發展」習近平致電李在明 祝賀韓政府成立78周年

中國大陸國家主席習近平15日致電南韓總統李在明，祝賀南韓政府成立78周年，並表明中方重視韓中關係發展的立場。

有何盤算？朱鎔基逝世 高市致哀 美駐華大使隔2天發文悼念

中國前總理朱鎔基12日在北京辭世，日本外務省13日表示，日本首相高市早苗12日當天就朱鎔基逝世，向中國國家主席習近平、中國總理李強表示哀悼；高市談及朱鎔基對日中關係發展作出的貢獻。有北京學者認為，日方釋善意盼雙邊關係改善。此外，時隔兩天，美國官方首度就朱鎔基逝世發聲；美國駐華大使龐德偉14日在社交媒體以中英雙語發文哀悼致意，有觀察家分析，似經過內部討論該怎麼寫。

紐時：中國人悼朱鎔基 也悼那個更開放充滿希望時代

中國前總理朱鎔基近日逝世，不少民眾和網民通過獻花以及在社交平台上發文等方式追悼。紐約時報專欄作家撰文指出，從社交平台上的帖文可以看到一場超越個人的集體追思，中國人們所表達的哀悼不僅是為了朱鎔基本人，也在哀悼他所代表的那個更開放且充滿希望的時代，同時並對當今的中國做出評判，認為如今的中國變得對世界更加封閉，對批評的容忍度更低，人們對未來也遠沒有過去那麼有信心。

暗表支持…北方四島爭議 中俄大使聯合發文：捍衛二戰成果

在俄羅斯、日本再因北方四島（俄羅斯稱「南千島群島」）主權發生爭執之際，俄羅斯駐日本大使館13日發表聲明，對日本外相茂木敏充召見俄駐日大使諾茲德列夫就該國總統普亭訪問北方四島之一的擇捉島提出抗議一事，反駁稱這是「毫無依據的抗議」。中國駐日大使吳江浩與諾茲德列夫13日也發表聯合署名文章，強調捍衛二戰勝利成果，此一立場與俄羅斯對北方四島主權主張一致。另外，中國國防部更狠批日本新型軍國主義。對此，華爾街日報指，加深東北亞安全困境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。