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日本防衛大臣參拜靖國神社 陸國防部批：為軍國主義揚幡招魂

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國防部發言人蔣斌。記者陳宥菘／攝影
大陸國防部發言人蔣斌。記者陳宥菘／攝影

8月15日是日本「終戰紀念日」（陸稱戰敗投降日），針對日本政要前往靖國神社參拜一事，繼大陸外交部表達「強烈抗議」後，大陸國防部也在傍晚大肆批評稱，此舉充分暴露出日本右翼勢力嚴重扭曲的歷史觀和為軍國主義揚幡招魂的危險圖謀。並指日方若一意孤行推進「新型軍國主義」，必將再次受到正義審判和歷史清算。

共同社報導，小泉進次郎今天早上參拜靖國神社，為2024年8月15日的木原稔以來，再次確認到現任防衛大臣參拜。高市早苗未計畫前往參拜，已作為自民黨總裁自費獻上了玉串料（祭祀費）。日本自民黨幹事長鈴木俊一、總務會長有村治子以及選舉對策委員長西村康稔也參拜靖國神社，為日本自民黨高層首次集體參拜。

大陸國防部新聞發言人蔣斌今天傍晚以「答記者問」的形式表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有雙手沾滿亞太國家人民鮮血的戰犯。

他指出，日本政客有關行徑公然褻瀆歷史正義，嚴重傷害亞太受害國人民感情，本質上是掩蓋否定侵略罪責，挑戰世界反法西斯戰爭勝利成果與戰後國際秩序。一邊嘴上標榜追求和平，一邊向戰爭罪魁禍首頂禮膜拜，這種虛偽的作派，充分暴露出日本右翼勢力嚴重扭曲的歷史觀和為軍國主義揚幡招魂的危險圖謀。

蔣斌最後喊話，正視侵略歷史、深刻反省戰爭罪責，是日本發展同亞洲鄰國關係的政治基礎。今年是東京審判開庭80周年，我們要求日方切實汲取歷史教訓，停止倒行逆施，若一意孤行推進「新型軍國主義」，成為危害地區和平的禍根亂源，「必將再次受到正義審判和歷史清算」。

從過往紀錄來看，大陸國防部2025年並未就日本官員參拜靖國神社公開作出專門回應，不過2024年時任日本防衛大臣木原稔參拜後，大陸國防部曾於當月底例行記者會批評，日本近年「在擴軍備武的危險道路上狂奔不止」，並警告「決不允許軍國主義捲土重來」。

靖國神社 日本 國防部

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