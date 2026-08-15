日高層集體參拜 陸外交部：靖國神社是事實上的戰犯神社

8月15日是日本「終戰紀念日」（陸稱戰敗投降日），日本防衛相小泉進次郎今天早上參拜了靖國神社，日本首相高市早苗則未前往參拜，但以自民黨總裁身份自費獻上了「玉串料」。大陸外交部發言人隨即表示，中方強烈譴責日方涉靖國神社消極動向，已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。發言人並稱，無論日本政客編造何種理由，都無法隱藏其為戰犯翻案，為加速「再軍事化」鋪路的真實企圖。

自去年高市早苗的「台灣有事論」引發中日關係緊張，中方便多次批評日方「再軍事化」等行為。相較去年，今年大陸外交部針對日本官員參拜靖國神社的反應明顯更快。去年直到8月15日傍晚才發布回應，今年則在參拜後不到數小時便提出強烈抗議。

去年當天，大陸外交部亞洲司司長劉勁松還約見日本駐中使館首席公使橫地晃，就日本政要參拜靖國神社向日方提出嚴正交涉。

共同社報導，小泉進次郎今天早上參拜靖國神社，為2024年8月15日的木原稔以來，再次確認到現任防衛相參拜。高市早苗未計畫前往參拜，已作為自民黨總裁自費獻上了玉串料（祭祀費）。

同一天，日本自民黨幹事長鈴木俊一、總務會長有村治子以及選舉對策委員長西村康稔參拜靖國神社。這是日本自民黨高層首次集體參拜。

大陸外交部發言人今天早上11點就以「答記者問」的形式在官網上發文表示，日本二戰時期發動對外侵略戰爭，犯下慘無人道罪行。所謂「靖國神社」是日本軍國主義的精神工具和象徵，其供奉的14名甲級戰犯是發動侵略戰爭的罪魁禍首，是事實上的「戰犯神社」。

與去年內容較大的不同，這次大陸外交部強調，無論日本政客編造何種理由，都無法隱藏其為戰犯翻案、掩蓋戰爭罪責、歪曲歷史事實，為加速「再軍事化」鋪路的真實企圖。有關錯誤行徑是對歷史正義的褻瀆，對文明底線的挑戰，對戰後國際秩序的挑釁，國際社會一致堅決反對。

大陸外交部發言人最後重申去年的呼籲，今年是東京審判開庭80周年。正確認識和對待歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本同周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的重要標準。敦促日方深刻反省侵略歷史，同軍國主義徹底切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。