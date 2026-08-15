快訊

55歲男提早退休獲600萬 一個月後懷念擠電車通勤「回鍋當司機」

暖心夫妻停車安葬路殺浪浪…竟意外撿回一命驚呼：狗狗的報恩

「以後也記得好好吃飯！」46歲網紅肥大叔告別式 粉絲冒雨送行

聽新聞
0:00 / 0:00

日高層集體參拜 陸外交部：靖國神社是事實上的戰犯神社

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
8月15日，日本防衛大臣小泉進次郎參拜靖國神社。圖／共同社
8月15日，日本防衛大臣小泉進次郎參拜靖國神社。圖／共同社

8月15日是日本「終戰紀念日」（陸稱戰敗投降日），日本防衛相小泉進次郎今天早上參拜了靖國神社，日本首相高市早苗則未前往參拜，但以自民黨總裁身份自費獻上了「玉串料」。大陸外交部發言人隨即表示，中方強烈譴責日方涉靖國神社消極動向，已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。發言人並稱，無論日本政客編造何種理由，都無法隱藏其為戰犯翻案，為加速「再軍事化」鋪路的真實企圖。

自去年高市早苗的「台灣有事論」引發中日關係緊張，中方便多次批評日方「再軍事化」等行為。相較去年，今年大陸外交部針對日本官員參拜靖國神社的反應明顯更快。去年直到8月15日傍晚才發布回應，今年則在參拜後不到數小時便提出強烈抗議。

去年當天，大陸外交部亞洲司司長劉勁松還約見日本駐中使館首席公使橫地晃，就日本政要參拜靖國神社向日方提出嚴正交涉。

共同社報導，小泉進次郎今天早上參拜靖國神社，為2024年8月15日的木原稔以來，再次確認到現任防衛相參拜。高市早苗未計畫前往參拜，已作為自民黨總裁自費獻上了玉串料（祭祀費）。

同一天，日本自民黨幹事長鈴木俊一、總務會長有村治子以及選舉對策委員長西村康稔參拜靖國神社。這是日本自民黨高層首次集體參拜。

大陸外交部發言人今天早上11點就以「答記者問」的形式在官網上發文表示，日本二戰時期發動對外侵略戰爭，犯下慘無人道罪行。所謂「靖國神社」是日本軍國主義的精神工具和象徵，其供奉的14名甲級戰犯是發動侵略戰爭的罪魁禍首，是事實上的「戰犯神社」。

與去年內容較大的不同，這次大陸外交部強調，無論日本政客編造何種理由，都無法隱藏其為戰犯翻案、掩蓋戰爭罪責、歪曲歷史事實，為加速「再軍事化」鋪路的真實企圖。有關錯誤行徑是對歷史正義的褻瀆，對文明底線的挑戰，對戰後國際秩序的挑釁，國際社會一致堅決反對。

大陸外交部發言人最後重申去年的呼籲，今年是東京審判開庭80周年。正確認識和對待歷史，是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本同周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的重要標準。敦促日方深刻反省侵略歷史，同軍國主義徹底切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

靖國神社 外交部 高市早苗 小泉進次郎

延伸閱讀

包括防相小泉進次郎 日本自民黨高層首度集體參拜靖國神社

自民黨幹部擬參拜靖國神社 終戰紀念日罕見集體現身

打破慣例？815終戰紀念日 高市2原因擬不參拜靖國神社

日本投降紀念日…環時社評批日：認罪道歉繳白卷還倒行逆施

相關新聞

日高層集體參拜 陸外交部：靖國神社是事實上的戰犯神社

8月15日是日本「終戰紀念日」（陸稱戰敗投降日），日本防衛相小泉進次郎今天早上參拜了靖國神社，日本首相高市早苗則未前往參拜，但以自民黨總裁身份自費獻上了「玉串料」。大陸外交部發言人隨即表示，中方強烈譴責日方涉靖國神社消極動向，已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。發言人並稱，無論日本政客編造何種理由，都無法隱藏其為戰犯翻案，為加速「再軍事化」鋪路的真實企圖。

中共頂規紀念江澤民百年誕辰 17日辦紀念大會並將發行四種紀念幣

據新華社報導，中國人民銀行8月14日發佈公告稱，定於2026年8月17日起陸續發行江澤民誕辰100週年紀念幣。江澤民誕辰100週年紀念幣共4枚，其中普通紀念幣1枚，金質紀念幣2枚，銀質紀念幣1枚，均為中華人民共和國法定貨幣。8月17日正是江澤民百年誕辰這天，中共這一天也將為江澤民舉辦規模盛大的紀念大會。

普亭朝鮮解放節電賀金正恩：兩國戰略夥伴關係達空前高水準

據朝鮮中央通訊社，在朝鮮民族節慶「解放節」前夕，朝鮮國務委員長金正恩收到俄羅斯總統普亭14日發出的賀電。普亭向金正恩表達了由衷的祝賀。普亭說，如今，莫斯科和平壤之間的關係提升到空前高水準的全面戰略夥伴關係。兩國在各方面積極合作，為保障區域安全穩定共同努力。

中共中央領導人夏季休假結束 厄瓜多總統明訪陸

應大陸國家主席習近平邀請，厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）將於16日至23日訪問中國，這是他首次對中國進行國事訪問。習近平將同他會談，港媒指，這也意味著中共中央領導人約兩星期的夏季休假結束。

日本投降紀念日…環時社評批日：認罪道歉繳白卷還倒行逆施

今天8月15日是日本無條件投降紀念日，日本稱之為終戰日，中共黨媒《環球時報》今刊登以「“8·15”，認罪是日本唯一出路」為題的社評，社評中要求日本必須認罪、必須反省道歉、必須改變路線。但評論也認為，日本在這三個問題上不只是繳了白卷，根本是倒行逆施。

朱鎔基逝世…高市主動向中致哀 美國「晚一天」才表哀悼

大陸前總理朱鎔基十二日在北京辭世，日本首相高市早苗、美國駐華大使龐德偉相繼向中國政府哀悼致意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。