南華早報：習近平訪美前 白宮準備無序讓中國不安

香港南華早報引述消息指出，離中國國家主席習近平對美國進行國是訪問只剩數週，美國川普政府的混亂狀況、找不到安排此行的接頭人，讓中國感到不安。

這種情況是川普5月中國訪問的重演，只是這次訪問將由美國主導，讓中國更加不安。

報導指出，就在幾個月前，美國總統川普歷史性訪問中國時，美方混亂的籌備工作讓中國官員感到沮喪，想不到，歷史重演，北京正眼睜睜地看著同樣的事情在地球另一端上演。

消息人士表示，9月的美國訪問，是習近平2015年以來首次對美國進行國是訪問，但相關成果的落實進展甚微。據稱，中國官員再次面對一個缺乏計劃和協調、組織混亂的川普政府。

一位了解籌備工作的人士表示，迄今為止，沒有任何美國官員或機構負責組織此次訪問，導致雙方官員大多在缺乏明確領導的情況下進行例行準備工作。與川普5月訪中期間，財政部和美國貿易代表辦公室發揮核心作用的情況一樣，美國國務院迄今基本上沒有參與其中。

消息人士補充說，中國外交部副部長馬朝旭日前訪美，情況一度短暫緩和，但這種狀況未能持續。中國官方發布的訪問紀要僅稱，馬朝旭與美國高級官員進行了深入交流。

兩位熟悉中方想法的人士表示，這些問題似乎與操作、後勤和形象有關，因為雙方對9月峰會取得任何實質成果都沒有抱太大期望。議程上唯一具體的討論內容，是針對中國商品減徵約300億美元的關稅。

中國官員對局勢動態尤為敏感，因為禮儀、場地和公共資訊將很大程度上由白宮控制，這使得北京在應對輿論或避免意外事件方面的能力較弱。

消息人士稱，計劃進展緩慢，主因川普核心圈子內部的討論，他們對這次訪問的基調和框架仍然存在分歧。白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）和白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）等人士敦促川普展現優越感，其他人則希望川普緩和與習近平的關係。

川普先前曾提出9月24日是習近平訪問白宮的日期，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上個月也表示，此次訪問仍在按計畫進行。

中國領導人此次訪問正值兩大經濟體努力穩定關係之際。此前，習近平和川普在5月的北京峰會上同意建立「建設性戰略穩定關係」，但兩國近期採取一系列針鋒相對的措施，使這種穩定局面受到考驗。