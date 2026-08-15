日本投降紀念日…環時社評批日：認罪道歉繳白卷還倒行逆施

今天8月15日是日本無條件投降紀念日，日本稱之為終戰日，中共黨媒《環球時報》今刊登以「“8·15”，認罪是日本唯一出路」為題的社評，社評中要求日本必須認罪、必須反省道歉、必須改變路線。但評論也認為，日本在這三個問題上不只是繳了白卷，根本是倒行逆施。

雖然今年是日投降81周年，並非整數年，大陸官方並未特意擴大輿論造勢。但今年卻是中日關係陷入數十年來的最低谷的時期，這篇社評仍然反映了北京當局對日本的官方態度，特別是要求其認罪、反省道歉及改變路線上，顯示了對日本似仍抱有一絲期待。

這篇社評首先以一則「導讀」釐清問題的本質。導讀說到，日本輿論場的討論從「該不該為侵略戰爭負責」滑向了「該不該在敏感日子拜鬼（即參拜靖國神社）」。把水攪渾，正是日本右翼最擅長的手法。但這帳是糊弄不過去的，國際社會在嚴肅審視，日本必須回到問題的原點：究竟該做什麼、該對誰交代、如何交代。

它稱，8月15日是日本宣布無條件投降81週年紀念日。日本首相高市早苗據日媒報導擬不在當天參拜靖國神社。有人將此解讀為釋放某種「善意」。這種解讀大錯特錯。靖國神社供奉14名甲級戰犯，是軍國主義的精神象徵，任何日本政要都不該踏進它的大門一步。這是底線，不是什麼「善舉」。把「不去」當成善意，本身就是對歷史正義的褻瀆。

文章說，81年前，日本宣布無條件投降。這不是什麼「終戰」，而是戰敗，是軍國主義侵略路線的徹底破產。從《開羅宣言》到《波茨坦公告》，一系列國際法文件構成了不可辯駁的法理鏈，明確規定了日本必須承擔的戰後義務。這不是可做可不做的選擇題，日本作為戰敗國，沒有任何討價還價的空間。

對於日本該做什麼、該對誰交代及如何交代，文章稱，一是必須認罪。近年來，隨著日本政治右傾化加劇，歷史修正主義大行其道，淡化、美化甚至否定侵略歷史的錯誤言行層出不窮。這種顛倒黑白的行徑，是人類良知的踐踏。它稱，日本要認的罪，是以國家名義、以立法形式、以準確無誤的措辭，承認對外發動侵略戰爭，承認「南京大屠殺」、強徵「慰安婦」、強徵勞工、731部隊細菌戰與人體實驗等所有罪行均是無可抵賴的歷史事實。不認罪，一切反省和道歉都無從談起。

二是必須反省道歉。評論稱， 1995年「村山談話」曾明確使用「深刻反省」和「由衷歉意」的表述，那是日本對國際社會的鄭重承諾。然而，2013年安倍晉三在「8·15」致詞中刪除了「反省」二字，此後菅義偉、岸田文雄如法炮製。如今的高市早苗早在1995年就公然聲稱「沒有人有權利要求我進行反省」。

文章稱，要真正完成反省道歉，日本必須由首相代表國家，明確說出「侵略」和「道歉」的原詞，必須將「深刻反省」和「不戰誓言」重新寫入官方致辭，並以制度化的方式固定下來。反省不是給別國看的表面文章，是日本給自己、給所有受害者、給歷史一個必須作出的交代。

三是必須改變路線，評論指出，日本立即停止擴軍備戰。日本內閣官房長官聲稱，「8·15」是「祈願和平之日」。然而，日本不能只在這一天唱和平讚歌，卻在其餘364天磨刀霍霍。即使是「8·15」這一天，日本所謂「和平」的面具下仍然是軍國主義的獠牙。

它稱，近來日方以所謂「外在威脅」為藉口，大幅提升防衛預算，大力發展進攻性力量，大舉擴張軍工產業，日本「新型軍國主義」可謂圖窮匕見。和平是實際行動塑造的，日本要承諾和平，就必須立即回到戰後國際秩序框架之內，凍結所有擴張軍備的計劃，停止在亞太地區製造陣營對立的種種挑釁舉動。

評論最後指出，在認罪、反省道歉、改變路線這三個根本問題上，現在的日本已經不是「交白卷」的問題，而是在倒行逆施。

它說，在歷史責任問題上裝聾作啞的日本政府，在實際行動上正沿著「再軍事化」的危險道路狂飆突進。我們敦促日方深刻反省、認罪贖罪，嚴格恪守戰後國際秩序，與軍國主義歷史進行切割，停止「再軍事化」的危險行徑。日本若一意孤行、再入歧途，只會遭受更慘痛的失敗、更徹底的清算。